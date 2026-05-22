Afrique de l'Ouest: Marché des titres de la dette publique - 1 132,1 milliards de FCFA levés par les États de l'Uemoa en mars 2026

En termes bruts, 1 132,1 milliards de francs CFA ont été levés en mars 2026 par les États de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) sur le marché régional de la dette publique, dont 483,5 milliards de bons du Trésor et 648,6 milliards d'obligations du Trésor. Ce sont les statistiques publiées cette semaine par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (Bceao).

Au cours du mois de mars 2026, les opérations sur le marché régional de la dette publique se sont soldées par une augmentation du montant global des émissions et une baisse des coûts d'emprunts.

« Sur le marché par adjudication, les ressources levées au cours du mois de mars 2026 par les Etats membres de l'UMOA se sont élevées, en termes bruts, à 1 132,1 milliards, dont 483,5 milliards de bons du Trésor (42,7%) et 648,6 milliards d'obligations du Trésor (57,3%) », informe la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (Bceao) dans sa note de conjoncture économique du mois d'avril.

Le document publié au cours de cette semaine rapporte que les ressources mobilisées ont baissé de 215,9 milliards ou 16,0% par rapport à février 2026. Cette variation s'explique par la diminution des émissions d'obligations à hauteur de 302,3 milliards, partiellement compensée par la hausse de celles des bons de 86,4 milliards.

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Hausse du volume des émissions par adjudication

« En glissement annuel, le volume global des émissions par adjudication a progressé de 151,0 milliards ou 15,4% par rapport à la même période de l'année précédente. Le taux de couverture global des émissions par adjudication a augmenté pour ressortir à 253,5% contre 155,2% le mois précédent », poursuit le rapport.

Concernant le compartiment par syndication du marché régional des titres publics, les données de la Banque centrale montrent qu'il a, au cours du mois sous revue, enregistré deux opérations, pour un montant global de 704,2 milliards contre 100,0 milliards le mois précédent, soit une hausse de 604,2 milliards.

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S'agissant des conditions d'emprunt, le rendement moyen pondéré des obligations émises par syndication a baissé de 26 pdb, d'un mois à l'autre, pour s'établir à 6,23%.

Au total, les pays de l'Union ont mobilisé au cours du mois sous revue 1 836,3 milliards sur le marché financier régional, correspondant à une hausse de 26,8% soit de 388,3 milliards par rapport au mois de février 2026. Comparativement au mois de mars 2025, les ressources mobilisées laissent apparaître une progression de 192,7 milliards.