Sénégal: Tabaski 2026 - Le marché sénégalais « très bien approvisionné »

À moins d'une semaine de la célébration de la Tabaski 2026, le marché sénégalais est « très bien approvisionné ». L'information a été donnée vendredi par le ministre du Commerce, Sérigne Gueye Diop, lors du face-à-face entre le gouvernement et les députés sur les questions d'actualité.

Depuis leur arrivée en 2024, le gouvernement a eu à travailler sur la baisse de prix sur sept produits essentiels, dont le riz, l'huile, bien sûr, et un autre produit non alimentaire, qui est donc le ciment.

« En 2024, nous avons eu une baisse de prix de 158 milliards de francs CFA sur l'année 2024, à partir du mois d'avril. Sur 2025, nous avons fait une autre baisse de prix en baissant le prix du riz, par exemple de 450 à 300, nous avons fait une baisse de prix de 342 milliards de FCFA. Et pour 2026, nous avons eu une autre baisse de prix encore de 342 milliards », a indiqué le ministre du Commerce, Serigne Gueye Diop.

Baisse de prix de 869 milliards de FCFA

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Donc sur les trois années, a-t-il poursuivi, le gouvernement a fait une baisse de prix de 869 milliards de francs CFA qui est retournée dans le panier de la ménagère, dans les poches des ménages, ce qui a soulagé toutes les familles.

« Cette baisse va continuer. Chaque fois qu'il y aura des opportunités de baisse sur le marché international du riz, nous allons continuer de le faire, et ceci grâce à votre support, à votre soutien. Concernant la Tabaski, je dois vous rassurer, le marché est très bien approvisionné, aussi bien en produits végétaux tels que les pommes de terre, les carottes, mais aussi l'oignon », a-t-il informé.

Aujourd'hui, selon le ministre, l'oignon est à 4 500 le sac, de même que la pomme de terre qui est à 6 500 le sac. Et ils ont donc un blocage, tous les produits agroalimentaires pour permettre aux petits producteurs d'écouler leurs récoltes.

Un audit de la Sonacos en cours

« Pour la campagne agricole, nous avons eu des achats totaux sur la Sonacos de 230 000 tonnes d'arachides. Ce qui est une très forte avance par rapport à l'année passée, correspondant à 92 milliards de francs CFA qui sont aussi retournés dans les poches de nos braves amis paysans », a fait savoir le ministre.

Pour ce qui concerne la Sonacos elle-même, Serigne Gueye Diop a relevé qu'ils ont décidé d'investir massivement dans la Sonacos.

« Au moment où je vous parle, il y a une équipe d'audit qui est en train de voir ce qu'il faut remplacer au niveau des usines. Le but est d'avoir une Sonacos beaucoup plus performante qui va faire non seulement de l'huile d'arachide, mais qui va faire aussi de l'huile de palme, qui va diversifier sa production et qui va aussi produire et utiliser d'autres matières premières à base de matières grasses », a-t-il indiqué.