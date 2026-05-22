Afrique: Coopération sino-africaine - L'Université de Chongqing veut bâtir un partenariat plus équilibré et durable

À l'occasion du 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et l'Afrique, l'Université des transports de Chongqing a accueilli, du 15 au 18 mai 2026, un symposium international consacré au développement de la coopération sino-africaine. Selon un document de synthèse de l'évènement, cette rencontre a réuni des universitaires, des diplomates, des experts, des médias et des acteurs institutionnels autour des défis et perspectives d'un partenariat appelé à se renforcer dans un contexte mondial marqué par les mutations économiques, technologiques et géopolitiques.

Dans un environnement international jugé complexe et marqué surtout par les asymétries d'informations et les enjeux de communication stratégique, l'Université des transports de Chongqing a organisé, du 15 au 18 mai, un symposium international consacré au développement des relations sino-africaines. Selon le document de synthèse de la rencontre, dont une copie nous est parvenue, les participants ont insisté sur la nécessité de bâtir une coopération fondée sur la confiance mutuelle, le partage des savoirs et la compréhension des réalités locales.

Organisé sur le campus de Nan'an, le symposium a pour ambition de créer une plateforme durable d'échanges entre la Chine et l'Afrique en misant sur la mutualisation des ressources et la complémentarité des expertises. Dans son allocution d'ouverture, Luo Jun, vice-président de l'Université des transports de Chongqing, a souligné l'engagement de son institution dans les stratégies nationales chinoises liées à l'internationalisation et à la coopération académique.

Il a rappelé que l'institution s'appuie singulièrement sur son Centre d'études sur le Bénin et sur son programme de Master en Enseignement international du mandarin pour développer les études régionales et renforcer les capacités de communication internationale. Selon lui, les universités ont un rôle essentiel à jouer dans le dialogue entre les civilisations et le rapprochement des peuples.

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L'ambassadeur du Bénin en Chine, Frank Ajanha, intervenant par visioconférence, a salué l'évolution des relations sino-africaines qui, à son avis, dépassent désormais le cadre traditionnel des infrastructures pour s'orienter vers une coopération plus globale, axée sur la formation, l'innovation technologique et les échanges culturels. Il a plaidé pour un renforcement de la confiance entre les partenaires afin de consolider les liens humains et culturels entre les peuples africains et chinois.

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Prenant la parole lors de la cérémonie inaugurale, Ay Diouf, chef adjoint du Service Grands reportages & Enquêtes du quotidien national « Le Soleil », a retracé l'histoire de l'amitié sino-africaine avant d'évoquer les nouveaux défis de cette coopération. Il a proposé la mise en place d'un mécanisme conjoint entre gouvernements et entreprises pour régler, de manière régulière, les difficultés concrètes rencontrées dans les projets de coopération.

Citant un proverbe chinois selon lequel « quand tout le monde ajoute les combustibles, la flamme augmente », M. Diouf a estimé que seuls des efforts conjoints et continus permettront donc de renforcer durablement le partenariat Chine-Afrique. La cérémonie a également été marquée par l'inauguration du Centre d'études sur le transport chinois en Afrique de l'Ouest et de l'Institut de développement interrégional Asie-Afrique « Ensemble pour aller loin » : deux structures appelées à jouer un rôle important dans la recherche, la coopération académique et le rapprochement entre les deux espaces.

Le journaliste a, par ailleurs, souligné que la résilience et l'efficacité du système chinois constituent des expériences dont l'Afrique pourrait s'inspirer. Aly Diouf a ainsi encouragé les entreprises chinoises présentes en Afrique à renforcer leur ancrage local à travers des réalisations concrètes dans les domaines des infrastructures et de l'éducation tout en favorisant une meilleure visibilité des réussites de la coopération grâce à des reportages médiatiques objectifs.