Angola: Expertise France renforce son implantation au pays

Luanda — L'agence publique française de coopération technique internationale Expertise France a inauguré mercredi un siège à Luanda, dans le cadre de sa stratégie de décentralisation et de consolidation de ses projets en Angola, notamment dans les domaines de la gouvernance financière, de la gestion des déchets et de l'enseignement supérieur.

Filiale du Groupe Agence Française de Développement, Expertise France est présente en Angola depuis 2017. L'agence met actuellement en œuvre quatre projets dans le pays, financés à hauteur de 40 millions d'euros par l'Union européenne. Avec l'ouverture officielle de cette représentation, l'Angola rejoint le cercle restreint des treize pays disposant d'une direction nationale d'Expertise France, bien que l'agence soit active dans plus de cent pays.

La cérémonie d'inauguration a été présidée par l'ambassadrice de France en Angola, Sophie Aubert, qui a estimé que cette étape reflétait le dynamisme des relations bilatérales entre les deux pays. Elle a également indiqué que l'ouverture de ce siège marquait les cinquante ans de la reconnaissance par la France de la souveraineté de l'Angola. La diplomate a par ailleurs annoncé la création officielle de la Chambre de Commerce Angola-France, décision adoptée en juin 2025.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon Sophie Aubert, Expertise France et la Chambre de Commerce Angola-France constituent deux symboles de l'engagement français en faveur du renforcement de la coopération bilatérale. Elle a précisé que l'agence a vocation à développer le capital humain, tandis que la chambre de commerce devra favoriser l'accroissement des échanges économiques entre les deux pays. La diplomate a également réaffirmé la volonté de la France de soutenir la formation continue des jeunes ainsi que le renforcement du capital financier dans les secteurs public et privé.

De son côté, le directeur d'Expertise France en Angola, Kevin Ninkeu Mdjatou, a expliqué que les projets menés jusque-là dans le pays étaient supervisés depuis Paris, mais qu'ils seront désormais pilotés localement, ce qui permettra d'améliorer la qualité de leur mise en oeuvre et leurs impacts à long terme.

Outre les quatre projets déjà en cours, il a annoncé le lancement de quatre nouvelles initiatives à partir du dernier trimestre de cette année, portant notamment sur le renforcement du système judiciaire, l'appui à l'Agence de Facilitation du Corridor du Lobito et la formation technique et professionnelle. Issue du regroupement de plusieurs entités publiques françaises, Expertise France conçoit et met en oeuvre des projets destinés à renforcer les politiques publiques dans les pays en développement et émergents.