Angola: Le projet religieux « Bourse Samaritaine » distribue des biens à 22 mille enfants à Cuanza-Norte

Ndalatando — Vingt-deux mille enfants de la province de Cuanza-Norte ont bénéficié ce mois-ci de dons de la Bourse Samaritaine, une institution d'églises évangéliques domiciliée aux États-Unis d'Amérique.

L'information a été fournie jeudi à l'Angop par le coordinateur de la Bourse Samaritaine de Cuanza-Norte, Samuel Elavoco, précisant que pour cette année, l'organisation a reçu onze conteneurs de 40 pieds, dont trois ont été acheminés vers la province de Cuanza-Norte. Il a indiqué qu'ils contiennent divers kits comprenant du matériel religieux, des jouets, des instruments de musique, des équipements sportifs et autres.

Il a expliqué qu'à Cuanza-Norte, 22 mille kits pour enfants ont été distribués à autant d'enfants provenant de diverses églises, écoles, centres pour enfants et organisations philanthropiques, dans 16 des 17 municipalités de la province, à l'exception de Ngonguembo. L'activité, a-t-il dit, est prévue au début de chaque année, où la Bourse Nationale des Samaritains informe toutes les organisations, institutions et églises intéressées à se joindre au projet de distribution de friandises aux enfants, accompagnées d'une formation biblique.

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Il a mentionné que la Bourse Samaritaine opère à Cuanza-Norte depuis 2023, avec des activités régulières d'évangélisation, de formation biblique et de soutien aux enfants dans le besoin. Dans le contexte national, le projet a débuté en 1998 et est mis en œuvre dans six provinces, notamment Luanda, Bengo, Cuanza-Norte, Cuanza-Sul, Uíge et Malanje.

Bien que le projet compte sur la participation de missionnaires, le responsable a regretté le fait que des attitudes indues aient été observées de la part de certains responsables d'églises qui ont tendance à donner aux ressources une destination incertaine. Dans un autre sens, pour éviter que les mêmes petites entreprises reçoivent des offres dans des endroits différents, la distribution des marchandises s'effectue simultanément dans plusieurs zones.

Bourse Samaritaine est une organisation internationale créée aux États-Unis d'Amérique dans les années 1970 avec des objectifs philanthropiques, de service humanitaire et de renforcement de l'évangélisation, en particulier pour les enfants défavorisés et ceux touchés par les conflits armés.