Angola: Huila prévoit de vacciner plus d'un million d'enfants contre la polio

Capelongo — Un million 085 mille 47 enfants de moins de cinq ans seront vaccinés lors de la deuxième phase de la campagne contre la polio dans la province de Huila, dont le lancement officiel a eu lieu jeudi, dans la municipalité de Capelongo.

L'information a été donnée par la chef du Département de Santé Publique et Contrôle des Maladies Endémiques de la Direction Provinciale de la Santé de Huila, Kama Sandra Chimuco. Selon elle, l'objectif principal de la campagne est d'interrompre la transmission du virus de la polio, d'assurer une couverture vaccinale élevée dans les 23 municipalités de la province, de renforcer la protection des enfants de moins de cinq ans, d'intensifier la surveillance épidémiologique et de renforcer la mobilisation sociale et communautaire.

Pour ce deuxième cycle, Huila prévoit de vacciner 1 million 85 000 47 enfants de moins de cinq ans, un chiffre qui représente la population cible définie par les autorités sanitaires lors de la première phase, mais qui a dépassé les attentes, ayant atteint un million 131 642 enfants, soit 104,3 %. Kama Sandra Chimuco a garanti que la vaccination resterait gratuite, étant administrée par voie orale à l'aide de deux gouttes du vaccin, considéré comme sûr par les autorités sanitaires.

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Pour assurer le succès de la campagne, 1 190 équipes de vaccination ont été mobilisées, réparties dans les zones urbaines, rurales, les communautés éloignées et les zones difficiles d'accès de la province. Dans la province, selon la source, plus d'un million deux cent mille doses de vaccin ont été reçues, une quantité considérée comme suffisante pour garantir la vaccination des enfants et procéder au remplacement vaccinal nécessaire.

La campagne se poursuivra en utilisant des stratégies telles que la vaccination en porte-à-porte, des postes fixes dans les formations sanitaires et des postes mobiles dans les marchés, les écoles, les églises et les zones à forte concentration de population.

À son tour, le représentant de l'Organisation Mondiale de la Santé, Caitano Gomes, a déclaré que la province de Huila a une responsabilité accrue pour avoir enregistré le cas de polio le plus récent du pays, détecté dans la municipalité de Cuvango, avec l'apparition des symptômes le 20 janvier de cette année, Ce dernier cas, selon le responsable de l'OMS, s'ajoute à neuf autres enregistrés en 2025 à Huila, soulignant que l'Angola se dirige vers cinq mois sans nouveaux cas enregistrés, mais il est nécessaire de renforcer la surveillance épidémiologique et la notification des cas suspects de paralysie flasque aiguë dans toutes les municipalités.