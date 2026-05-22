Ile Maurice: Athlétisme - Rachel Klopfenstein démarre avec deux records

22 Mai 2026
L'Express (Port Louis)
Par Olivier Chapuiset

Défendant désormais les couleurs de Maurice, Rachel Klopfenstein a réalisé des débuts historiques à Savona en Italie jeudi soir. Lançant sa série de compétition, pour les mois de mai et de juin, lors du Meeting international de Savona, l'athlète de la FSG Bassecourt a signé deux premiers records, un record national mauricien et un record de meeting.

Signant un chrono de 1'59s82 au 800m, Rachel Klopfenstein a d'ores et déjà marqué de son empreinte l'athlétisme mauricien en devenant la première Mauricienne à passer sous la barrière des 2 minutes. Plus encore, elle efface le record du 800 mètres féminin que détenait Sheila Seebaluck. Cette dernière avait couvert la distance en 2'03s62 le 2 juin 1989 à Sarreguemines en France.

Cette performance au 800m lui a aussi d'autres honneurs puisque cela lui a permis de prendre la première place de cette course, accrochant au passage un nouveau record de meeting à Savona. Un meeting classé dans la catégorie Bronze sur le World Athletics Continental Tour, la compétition annuelle d'athlétisme organisée depuis 2020 par World Athletics (Fédération internationale d'athlétisme) et regroupant plusieurs meetings internationaux.

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L'athlète de 31ans ne compte pas s'arrêter en si bon chemin en ce début de saison puisqu'elle sera engagée ce week-end sur l'IFAM Outdoor Meeting à Bruxelles en Belgique. La semaine d'ensuite, elle disputera les Championnats Suisse des Clubs à Riehen. Elle devrait notamment être capable d'abaisser encore le record national du 800m féminin dans les prochaines semaines, elle qui a déjà couru en 1'58s60 le 29 juin 2024.

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