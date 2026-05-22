Ile Maurice: Handicap - Une allocation de Rs 7 500 à l'étude

«La société mauricienne a fait beaucoup de progrès, mais nous devons améliorer la manière dont nous traitons les personnes en situation de handicap.» Tel est le plaidoyer du ministre de l'Intégration sociale et de la sécurité sociale, Ashok Subron, lors d'un symposium consacré à l'élaboration d'une politique nationale à adopter pour les personnes en situation de handicap âgées de 20 ans et plus, qui s'est tenu hier aux Docks, à Port-Louis. Plusieurs organisations non gouvernementales, associations et acteurs engagés dans le secteur du handicap y ont participé.

Il ressort de cette rencontre la possible introduction d'une Inclusive Living Allowance destinée aux personnes présentant un taux d'invalidité compris entre 40 et 59 %. Le montant envisagé serait de Rs 7 500 par mois. Une proposition qui, selon Ashok Subron, a fait l'objet de discussions avec le ministère des Finances à l'issue du symposium d'hier. Le ministre a expliqué qu'une révision des critères médicaux actuellement utilisés pour l'accès à certaines prestations sociales est en cours, afin de rendre le système plus inclusif.

Au coeur des débats : le vide qui existe à partir de l'âge de 20 ans pour les personnes en situation de handicap. Jusqu'à cet âge, plusieurs bénéficient d'un accompagnement éducatif à travers la Special Education Needs Authority et d'autres structures spécialisées. Mais une fois cette étape franchie, de nombreuses familles se retrouvent sans véritable solution.

Ashok Subron a reconnu cette réalité en soulignant que l'État n'avait jusqu'ici pas développé de structures adaptées pour répondre à cette problématique. Il a évoqué le cas fréquent de personnes âgées d'une quarantaine d'années vivant avec un handicap et se retrouvant sans soutien après le décès de leurs parents. Il a insisté sur la nécessité de construire une société plus inclusive, capable d'accompagner ses citoyens vers davantage d'autonomie. Les discussions ont également porté sur les mécanismes à mettre en place pour soutenir les familles ainsi que sur la création de nouveaux espaces résidentiels adaptés.

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Par ailleurs, interrogé sur les récentes déclarations de Paul Bérenger concernant une plus grande marge de manoeuvre budgétaire du gouvernement, Ashok Subron a soutenu que dans un contexte économique difficile, «il faut plus de protection sociale et pas moins», tout en réaffirmant la volonté du gouvernement de protéger les citoyens les plus vulnérables.

Réforme des pensions : La première phase en préparation

Le ministre a annoncé que la phase 1 de la réforme des pensions pour les personnes en situation d'invalidité est actuellement en préparation. Plusieurs séances de travail ont déjà eu lieu avec des spécialistes siégeant au sein de différents «boards» et les consultations seraient désormais terminées.

Également présent au symposium, le junior minister Kugan Parapen a confirmé qu'une réunion avec le ministère des Finances s'est tenue hier afin d'évaluer le coût des réformes envisagées. «Gouvernman ti pran desizion repous laz pansion me ti dir pou met 'income support' ek osi donn reform pansion pou bann porter enn andikap», a-t-il déclaré, tout en précisant qu'une deuxième phase devrait être enclenchée douze mois après la première.