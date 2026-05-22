Ile Maurice: Des averses passagères et des rafales attendues ce vendredi

22 Mai 2026
L'Express (Port Louis)

Le temps sera globalement beau tôt ce vendredi matin avant de devenir mi-couvert au fil de la journée. Des nuages venant du sud influenceront le temps local, avec de faibles pluies attendues principalement à l'est, au sud et sur les hauteurs.

Le vent, d'abord léger et variable, se renforcera graduellement du secteur sud pour souffler autour de 20 km/h, avec des rafales pouvant atteindre 50 km/h dans les régions exposées à partir de cet après-midi.

Les températures maximales varieront entre 22 et 25°C sur le plateau central et entre 27 et 29°C sur les régions côtières. La mer deviendra forte au-delà des récifs au cours de l'après-midi avec des houles de 2,5 mètres. Les sorties en haute mer sont déconseillées à partir de cet après-midi.

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