Ile Maurice: Gino Meetun, détenteur d'un Learner, provisoirement inculpé pour homicide involontaire

Développement suivant l'accident survenu à Abercrombie mardi, qui a coûté la vie à Pradeep Cheekoory, 58 ans, et grièvement blessé sa fille de 12 ans. Selon les premiers éléments de l'enquête policière, le conducteur du véhicule impliqué, Gino Meetun (photo), est détenteur d'un learner permit.

Or, au moment des faits, il ne se trouvait pas en compagnie d'un conducteur titulaire d'un permis de conduire complet, condition pourtant obligatoire pour toute personne circulant avec un permis d'apprenti.

Cette situation constitue une infraction au Code de la route, les détenteurs d'un learner devant impérativement être accompagnés et supervisés par un conducteur expérimenté (avec licence). Les enquêteurs estiment que cette absence de supervision pourrait avoir contribué à la perte de contrôle du véhicule.

Dans le cadre de l'enquête ouverte par la police, Gino Meetun a été provisoirement inculpé d'homicide involontaire. Cette accusation fait suite au décès du père de famille. La fillette est actuellement sous surveillance médicale. Selon des sources proches du dossier, son état de santé reste préoccupant.

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Les autorités cherchent désormais à établir avec précision les circonstances exactes de l'accident, notamment la vitesse du véhicule, l'état de la route ainsi que le respect - ou non - des conditions légales liées au learner permit.