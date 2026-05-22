Ile Maurice: Basket-ball - Le comité directeur remanié, Ruddy Sylvie nouveau président

Après les démissions successives de Marc Tse Pen Ki et de la présidente Stéphanie Soubanse-Hon Pin, le comité directeur de la Fédération mauricienne de basket-ball (FMBB) a dû être remanié afin d'assurer la continuité. Dans un communiqué envoyé à la presse, hier, la FMBB a officialisé les départs de Stéphanie Soubanse-Hon Pin et de Marc Tse Pen Ki, effectifs depuis le mercredi 13 mai.

Face à cette double démission qui a fragilisé la fédération, le comité directeur s'est réuni le samedi 16 mai afin de procéder à une réorganisation complète. À l'issue de cette réunion, Ruddy Sylvie, qui était, jusqu'ici, vice-président, a été nommé président. Samuel Joseph occupera désormais le poste de vice-président. Kasha Nuchadee a été désignée secrétaire et sera assistée d'Allan Raisin. Nadine Anseline conserve la trésorerie avec Reza Bhoyroo comme adjoint. Sébastien Anne, Josué Maguitte et Mario Soucient complètent le comité directeur remanié en tant que membres.

Si la fédération affirme vouloir maintenir «la stabilité, la bonne gouvernance ainsi que le développement continu du basket-ball à Maurice», les motifs avancés par les deux démissionnaires traduisent un certain malaise au sein de l'instance. Dans sa lettre, Stéphanie Soubanse-Hon Pin avait affirmé avoir été confrontée à un manque de soutien et de compréhension durant une période de congé médical pourtant justifiée par certificat médical.

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«Certaines remarques, attitudes ainsi que des remises en question répétées concernant ma situation ont contribué à créer un climat devenu de plus en plus difficile tant sur le plan personnel que professionnel», avait-elle écrit. Elle regrette aussi le manque d'implication collective dans plusieurs dossiers administratifs et stratégiques, notamment concernant la mise en oeuvre des activités prévues ainsi que le suivi des exigences du programme FIBA Plus. L'ex-présidente affirme également avoir été affectée par des discussions et allégations répétées autour de questions administratives ainsi que par certaines références faites à sa vie privée lors de réunions.

De son côté, Marc Tse Pen Ki a évoqué des «raisons de principe et d'éthique» pour justifier son départ et a critiqué sévèrement le fonc- tionnement interne de la fédération. Il a, notamment, dénoncé des changements de position constants au sein du comité ainsi qu'un manque de communication. Il affirme avoir proposé plusieurs projets de développement qui n'ont jamais reçu le soutien nécessaire du comité directeur. Marc Tse a également soulevé des interrogations sur la gestion administrative et financière de la fédération, évoquant notamment une importante créance qui ne figurerait pas dans les comptes des exercices 2023 et 2024.

Le dirigeant du club d'Attila regrette aussi l'absence d'un calendrier officiel des compétitions et le retard pris dans la préparation des Jeux des îles de l'océan Indien de 2027 aux Comores. «Quand on se fera battre à plate couture aux Comores, on dira que les basketteurs mauriciens n'ont pas le niveau. Ce qui n'est pas vrai. La fédération devra assumer ses responsabilités», a-t-il averti.

Le nouveau comité directeur hérite d'un climat tendu et devra rapidement rétablir la confiance afin de stabiliser une fédération secouée par une crise interne majeure.

Le nouveau comité directeur de la FMBB

🔴 Président : Ruddy Sylvie

🔴 Vice-président : Samuel Joseph

🔴 Secrétaire : Kasha Nuchadee

🔴 Assistant-secrétaire : Allan Raisin

🔴 Trésorière : Nadine Anseline

🔴 Assistant-trésorier : Reza Bhoyroo

🔴 Membres: Sébastien Anne, Josué Maguitte et Mario Soucient