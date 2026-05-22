Angola: La santé renforce la mobilisation pour la deuxième série de vaccins contre la polio

Ondjiva — La province de Cunene a renforcé les actions de mobilisation, principalement dans les langues locales, et a créé 51 autres équipes, destinées aux localités difficiles d'accès, pour le succès du 2ème tour de la campagne de synchronisation avec la République Démocratique du Congo, qui se déroulera du 22 au 24 du mois dans le pays.

L'information a été donnée mercredi, à Ondjiva, par le chef de la Direction provinciale de la santé publique de Cunene, Félix Satyohamba, affirmant que l'objectif est d'atteindre 95 pour cent de la population cible. Selon le responsable, l'objectif est de vacciner 289 mille 913 enfants de moins de cinq ans, avec 342 mille 500 doses disponibles de vaccin oral de type 2 (nVPO2), distribuées en sept mille 850 flacons, chaque flacon contenant 50 doses correspondant au même nombre d'enfants.

Il a fait savoir que 488 équipes de vaccination ont été mobilisées, dont 51 spéciales pour les zones difficiles d'accès, outre 38 équipes de coordination et un effectif composé de 1.935 professionnels. Il a précisé qu'en raison des particularités géographiques de la province, de la dispersion des ménages et du manque d'accessibilité dans certaines régions, il est nécessaire de redéfinir les plans d'action pour atteindre les objectifs.

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"La campagne est d'une grande envergure et de grande responsabilité sociale, c'est pourquoi nous entendons que chaque enfant soit vacciné indépendamment de la distance et des difficultés d'accès, car notre engagement est de protéger les vies et d'assurer un avenir plus sain aux mineurs", a-t-il annoncé.

Il a ajouté qu'en raison de la dispersion de la population, les municipalités de Curoca, Namacunde, Chiede, Nehone et Chissuata ont été définies comme prioritaires, du fait qu'elles sont situées dans des zones frontalières plus vulnérables à la transmission de la maladie. Félix Satyohamba a indiqué qu'en raison de ces contraintes, au cours de la 1ère phase, 249.400 enfants sur 289.913 ont été vaccinés, atteignant seulement 86 pour cent des prévisions initiales.

Le responsable a également reconnu les difficultés rencontrées lors de la campagne précédente, qui s'est déroulée pendant la saison des pluies, lorsque de nombreuses localités étaient isolées à cause des inondations. Lors de la réunion intitulée « Café de Ideias », qui a réuni des journalistes et des partenaires du secteur de la Santé, Félix Satyohamba, a expliqué que la campagne vise à renforcer la prévention et à combattre la circulation du virus de la polio, notamment dans les zones considérées comme les plus à risque épidémiologique de la province.

Il a appelé à la collaboration et à la pleine implication des familles, des autorités du pouvoir traditionnel, des chefs religieux et des communautés en général, pour le succès de cette campagne. Il a informé que l'action menée par le ministère de la Santé bénéficie du soutien technique et logistique de partenaires internationaux, tels que l'OMS et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et le gouvernorat provincial.