Angola: Le 13e Forum urbain mondial s'achève ce vendredi à Bakou

22 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par JAD/CS/SB

Bakou — Le 13e Forum urbain mondial, ouvert dimanche dernier à Bakou, en Azerbaïdjan, s'achève ce vendredi, l'Angola ayant réaffirmé ses engagements internationaux en matière d'aménagement urbain.

La délégation angolaise est conduite par le ministre des Travaux publics, de l'Aménagement urbain et du Logement, Carlos Alberto dos Santos.

Pendant six jours, la participation de la mission nationale a porté sur les progrès réalisés dans la construction de logements décents dans le cadre des projets nationaux d'aménagement urbain et de logement.

La délégation a également mis l'accent sur la promotion de programmes d'aménagement et de gestion urbains ayant un fort impact socio-économique sur les villes, notamment les projets Njila et SONA.

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L'Angola s'est également distingué par la participation du ministre Carlos dos Santos à des réunions de haut niveau, consacrées au Nouvel Agenda urbain, en particulier lors des rencontres avec la directrice exécutive de l'ONU-Habitat, Anacláudia Rossbach, et Valerie Levkov, de la Banque mondiale.

Sous le thème « Logement pour le monde : des villes et des communautés sûres et résilientes », le 13e Forum urbain mondial a réuni plus de 20 000 personnes de 180 pays.

L'Angola a participé à plusieurs éditions, notamment lors de la 12e édition au Caire, en Égypte, qui portait sur l'urbanisation durable et le rôle des villes africaines dans l'avenir.

Lors de la 11e édition, à Katowice, en Pologne, en 2022, les Angolais avaient présenté leurs stratégies d'expansion urbaine, le système cadastral national et la planification territoriale à long terme.

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