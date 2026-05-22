Angola: Le pays observe un deuil national en hommage aux victimes des conflits politiques

22 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ART/SB

Luanda — L'Angola observe ce vendredi un deuil national en mémoire des citoyens angolais qui ont perdu la vie lors des conflits politiques ayant ravagé le pays entre novembre 1975 et avril 2002.

Cette mesure, décrétée par le Président de la République, João Lourenço, est en vigueur de 00h00 à 23h59 sur l'ensemble du territoire national ainsi que dans les missions diplomatiques et consulaires angolaises.

Conformément au décret présidentiel, ce deuil vise à honorer la mémoire des victimes, à reconnaître les souffrances collectives endurées par le peuple angolais durant le conflit et à préserver la mémoire historique nationale.

Le chef de l'État réaffirme également le devoir de l'État de rendre hommage aux victimes et de consolider les valeurs de paix, de réconciliation nationale et d'unité parmi les Angolais.

Durant le deuil national, le drapeau national est mis en berne et tous les spectacles et manifestations publiques sont annulés.

Conformément à la loi sur le deuil national, cette mesure n'accorde pas de congé.

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