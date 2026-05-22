Angola: Mise en garde contre la recrudescence des violences numériques faites aux femmes

Luanda — Le secrétaire d'État à la Communication sociale, Nuno Caldas Albino, a déclaré ce jeudi à Luanda que le renforcement de l'éducation numérique est essentiel face à la recrudescence des violences faites aux femmes et aux adolescentes dans l'espace virtuel.

M. Caldas Albino s'exprimait lors de la clôture de la XXIVe Assemblée générale du Conseil des Églises chrétiennes d'Angola (CICA), qui s'est tenue du 19 au 21 de ce mois à l'Institut polytechnique supérieur de Tocoïste et a marqué le lancement des célébrations du 50e anniversaire de l'organisation.

Pour le secrétaire d'État, l'éducation numérique est un élément fondamental d'une utilisation responsable des plateformes numériques, devant ipso facto promouvoir le respect, l'éthique et le respect des règles de la vie en ligne.

Il a plaidé pour un renforcement du débat public, de l'éducation, de la sensibilisation et la création de canaux de signalement sécurisés.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a souligné que le développement rapide des technologies de l'information et de la communication a transformé le monde en un espace d'interaction instantanée qui, malgré ses nombreux avantages, présente également des risques importants, devenant un terreau fertile pour la reproduction des inégalités sociales et des pratiques violentes, en particulier à l'encontre des femmes et des filles.

Concernant les mesures de protection individuelle dans l'environnement numérique, il a déclaré qu'il est fondamental de bloquer et de signaler les profils abusifs ou faux, ainsi que d'éviter de divulguer des informations personnelles sur des plateformes non fiables.

Il a également jugé important de promouvoir une culture du signalement, notamment en cas de partage non autorisé de contenu, de ne pas diffuser de messages offensants, de protéger ses mots de passe et ses données personnelles, et de configurer correctement ses paramètres de confidentialité sur les réseaux sociaux.

Il a souligné l'importance de l'éducation numérique dans les écoles, les lieux de culte et autres espaces de socialisation comme outil de sensibilisation.

« Les campagnes de sensibilisation et le soutien psychologique aux victimes sont essentiels pour lutter contre ce phénomène, afin de promouvoir un usage responsable des technologies numériques au service du développement de la société », a-t-il insisté.

Le secrétaire d'État a affirmé que l'État, en collaboration avec des partenaires sociaux tels que les Églises, doit jouer un rôle central dans la création de ces mécanismes, en promouvant des campagnes nationales de sensibilisation et de mobilisation sociale.

Sur le plan des avancées institutionnelles, il a également évoqué l'adoption, ce jeudi 21, de la loi contre la désinformation sur Internet, ainsi que le projet de loi sur la cyber-sécurité, actuellement en cours d'examen à l'Assemblée nationale.

Il a ajouté que l'Exécutif angolais travaille également à la création du Conseil national de la cyber-sécurité et à l'élaboration d'instruments complémentaires pour sa mise en oeuvre après l'adoption de la loi.

La rencontre a rassemblé d'anciens secrétaires généraux de la CICA et des représentants des secrétariats des 21 provinces du pays.