Angola: Projet de loi contre le vandalisme des biens publics adopté définitivement

Luanda — Le projet de loi contre le vandalisme des biens publics a été adopté en séance plénière ce jeudi par l'Assemblée nationale, avec 98 voix pour, aucune contre et 64 abstentions.

Cette initiative législative de l'Exécutif, renvoyée en débat général, avait déjà été examinée et approuvée en octobre 2024. Toutefois, l'UNITA et l'Ordre des avocats d'Angola (OAA) l'avaient saisie de la Cour constitutionnelle pour vérification de sa constitutionnalité, ce qui lui a été accordé.

Les dossiers soumis à la Cour constitutionnelle soulignaient notamment des articles portant atteinte aux droits et libertés fondamentaux des citoyens, ainsi que des sanctions excessives.

La proposition vise à endiguer la vague croissante de destruction des infrastructures publiques d'importance sociale, et à définir et punir les actes qui menacent la propriété, la sécurité et l'intégrité des biens et services, en tenant compte de l'impact de ces phénomènes sociaux sur la préservation de l'économie nationale et le développement durable.

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Selon le député Augusto Samuel, membre de l'UNITA, son parti s'est abstenu car il estime que les biens de l'État doivent être protégés, le vandalisme combattu et puni, ce pendant, « la loi qui retourne aujourd'hui devant la Chambre des lois, bien que ses sanctions aient été allégées, souffre encore d'un défaut originel : la disproportion ».

De même, il a souligné que « des ambiguïtés dangereuses persistent, ouvrant la voie à une criminalisation insidieuse des droits fondamentaux, tels que la liberté d'expression, de réunion et de manifestation, inscrits dans la Constitution de la République ».

De son côté, le député Nvunda Salucombo a déclaré que le groupe parlementaire du MPLA avait voté pour afin de répondre aux préoccupations de la société angolaise concernant le vandalisme des biens publics.

Par ailleurs, cette proposition est conforme à l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui, dans le cadre de ses pouvoirs constitutionnels, a examiné la nécessité d'adapter le cadre juridique afin de mieux respecter la dignité humaine et d'assurer un équilibre entre la protection des droits, libertés et garanties des citoyens.

« Le MPLA est conscient que le bon fonctionnement des institutions est un facteur fondamental pour le développement et la réussite des nations », a-t-il déclaré.

De son côté, le ministre d'État et chef de la Maison civile du président de la République, Dionísio da Fonseca, a souligné que le renvoi de cette initiative législative à l'Assemblée nationale ne relève pas d'un « entêtement » politique, mais s'inscrit dans la recherche constante de solutions pour protéger les biens publics et garantir l'amélioration des conditions de vie de la population.

Selon le ministre d'État, cette loi est nécessaire, car la responsabilité de la protection des biens et services publics est collective.

Il a par ailleurs précisé que le droit de grève ou de manifestation n'autorise pas la destruction des biens et services publics.