Afrique: Le pays décroche l'argent aux Championnats d'Afrique d'haltérophilie adaptée

Luanda — L'Angola a remporté la médaille d'argent jeudi soir aux Championnats d'Afrique d'haltérophilie adaptée, qui se sont déroulés à Oran, en Algérie, grâce à la performance de Pedro Adão, dit Man Rena.

L'athlète a réalisé la deuxième meilleure performance de la catégorie des 49 kg, en soulevant 148 kg. Seul un athlète égyptien a fait mieux, devançant l'athlète angolais.

Lors de l'édition 2022, qui s'était tenue au Caire, en Égypte, Man Rena avait remporté la médaille de bronze.

Il convient de rappeler que ce grand nom de l'haltérophilie adaptée en Angola avait décroché l'argent aux Championnats du monde 2025, organisés à Pékin, en Chine, après avoir soulevé 150 kg.

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Cet athlète polyvalent de 32 ans excelle également en handball (football pour amputés joué avec les mains), discipline pour laquelle il a été élu meilleur joueur (MVP) de l'année 2025.

Aux Championnats d'Afrique en Algérie, l'Angola a également compté sur deux autres représentants, Adilson Vicente (dans la catégorie des 59 kg) et Mauro Luís (dans la catégorie des 49 kg), qui n'ont pas réussi à se qualifier.

Ce résultat permet à l'Angola d'accumuler des points en vue de sa qualification inédite pour les Jeux paralympiques de 2028, qui se tiendront à Los Angeles, aux États-Unis.

L'équipe rentre au pays lundi 25.