Angola: Le Brent s'échange à 104,63 dollars le baril

Luanda — Le pétrole brut Brent, pour livraison en juillet de cette année, a débuté ses négociations à 104,63 dollars le baril ce vendredi, après avoir clôturé la séance précédente à 102,58 dollars.

Jeudi, le prix a fluctué entre 102,17 et 109,30 dollars.

Le prix du Brent sert de référence pour fixer le prix de vente de cette matière première sur le marché international.

Il sert également de point de repère pour l'industrie pétrolière et les décisions de l'OPEP. On estime que près de 70 % des transactions mondiales de pétrole sont effectuées avec du Brent.

Les contrats à terme sur le Brent sont cotés à l'Intercontinental Exchange de Londres (ICE).