Angola: Le PR restreint les déplacements à l'étranger des responsables de la défense et de la sécurité

Luanda — Le chef de l'État, João Lourenço, a interdit les déplacements à l'étranger des titulaires de postes politiques, de direction, de commandement et de leadership liés à la défense, à l'ordre intérieur et à d'autres secteurs, pour leur participation à des événements non programmés ou sans autorisation préalable de la présidence de la République.

Cette mesure figure dans le décret présidentiel n° 196/26 du 21 mai, publié dans le Journal officiel, série I, n° 93, et s'applique également aux titulaires de postes de direction, de commandement et de leadership de la Police nationale et des Services de renseignement.

Selon ce document, l'interdiction concerne la participation à des sommets, forums, ateliers, réunions et événements à caractère scientifique, festif, commémoratif ou professionnel, organisés ou promus par des États, des organisations continentales et régionales, ainsi que par des entités publiques ou privées étrangères.

L'arrêté concerne les fonctionnaires du ministère de la Défense nationale, des Anciens Combattants et des Vétérans de la Patrie, du ministère de l'Intérieur, des organes de justice militaire, des Forces armées angolaises (FAA), de la Police nationale et des Services de renseignement et de sécurité de l'État.

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Le Président de la République exclut du champ d'application de cette mesure les voyages pour raisons de vacances ou de santé, sous réserve du respect des règlements et procédures internes des institutions concernées.

Dans le même numéro du Journal officiel, l'arrêté n° 1/26 du Commandant en chef renforce les restrictions applicables aux officiers généraux des FAA, aux officiers de la Police nationale et aux directeurs des organes et services de renseignement et de sécurité de l'État occupant des postes de commandement et de direction.

L'arrêté interdit également tout voyage à l'étranger pour participer à des événements sans autorisation préalable du Président de la République et Commandant en chef des Forces armées angolaises.

Le document définit les postes de commandement et de direction comme des fonctions exercées par les officiers de l'état-major général des FAA, les commandements des différentes branches des Forces armées, les tribunaux militaires, le parquet militaire, les inspections militaires, les régions militaires, les écoles de guerre supérieures et les unités militaires subordonnées au pouvoir central.