Angola: Des exposants angolais attendent des résultats positifs après l'IMEX Francfort

Francfort — Les exposants angolais et autres exposants lusophones présents à la 23e édition de l'IMEX Francfort 2026 ont dressé un bilan positif de la première participation de l'Angola au plus grand salon mondial du tourisme, de l'événementiel et des affaires, qui s'est tenu du 19 au 21 de ce mois en Allemagne, espérant obtenir des résultats satisfaisants dans les années à venir.

Selon Ginara Barreira, directrice générale de l'agence de voyages Lelu Tour, la participation au salon a été positive grâce au vif intérêt manifesté par les opérateurs du monde entier.

L'exposante est convaincue que les contacts établis pourront se concrétiser dans les années à venir.

« Nous avions un programme chargé et il était très intéressant de constater l'intérêt manifesté par les autres exposants qui sont venus nous rencontrer sur notre stand pour découvrir les opportunités offertes par le marché angolais », a-t-elle souligné.

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Selon Diogo Gomes, directeur commercial du groupe TD Hotels, l'événement a été un succès, permettant d'établir des contacts intéressants qui devraient se concrétiser au bénéfice du tourisme national.

Il a également souligné l'intérêt manifesté par d'autres opérateurs pour l'Angola en tant que nouvelle destination, notamment grâce à l'organisation de grands événements.

Naimo Nangy, directeur des ventes d'Epic Sana, a déclaré que la tenue de cet événement représentait une opportunité importante pour promouvoir les affaires, l'innovation, le réseautage et le développement économique.

Il a affirmé que la présence du pays à l'IMEX, une première, a contribué à promouvoir l'image de l'Angola en général, et de Luanda en particulier, devenue un centre d'affaires et d'événements majeur du pays.

Naimo Nangy a également indiqué que l'événement a permis de renforcer la visibilité de la marque de son groupe hôtelier, qui a déjà accueilli de nombreux événements.

« Le bilan a été très positif et a démontré la capacité de l'Angola à accueillir de grands événements internationaux. De nombreux contacts et réunions ont été noués, qui pourraient déboucher sur plusieurs contrats cette année », a-t-il prédit.