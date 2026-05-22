Angola: L'AN approuve la composition de la CNE

21 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par MGM/SC/SB

Luanda — Le projet de résolution établissant la composition de la Commission Nationale Electorale (CNE) et de ses organes locaux a été approuvé ce jeudi par 92 voix pour, 66 contre et aucune abstention.

Selon la résolution, six membres sont attribués au MPLA, deux à l'UNITA, tandis que le PRS, le FNLA et le PHA seront chacun représentés par un membre.

La Commission Nationale Electorale d'Angola est composée de représentants désignés par les partis politiques et les coalitions disposant de sièges au Parlement, conformément au principe de la majorité absolue des députés en exercice et dans le respect des minorités.

L'établissement de la composition de la CNE et de ses organes locaux est une obligation légale et institutionnelle, visant à garantir le bon fonctionnement de l'administration électorale dans le cadre de la nouvelle Division politico-administrative.

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