Angola: Le PAN félicite Luísa Damião pour son élection à la tête du HSDSP du FP-SADC

Luanda — Le président de l'Assemblée nationale (PAN), Adão de Almeida, a félicité jeudi la députée Luísa Damião pour son élection à la tête de la Commission permanente du développement humain et social et des programmes spéciaux (HPDS) du Forum parlementaire de la SADC.

Selon un communiqué de l'Assemblée nationale consulté par l'ANGOP, Adão de Almeida a souligné avoir appris cette nouvelle en direct Johannesburg, en Afrique du Sud, avec une très grande satisfaction.

À cet égard, il a présenté ses plus sincères félicitations pour cette élection remarquable, qui fait honneur à l'Assemblée nationale et rehausse considérablement le prestige de l'Angola au sein du parlementarisme régional africain.

Il a également déclaré que la confiance unanime exprimée en la candidature angolaise témoigne sans équivoque de la reconnaissance des qualités politiques, institutionnelles et humaines de la députée angolaise.

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Elle représente également, à ses yeux, la crédibilité et le prestige dont jouit le pays parmi les États membres de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC).

Pour cette raison, il a exprimé sa conviction que l'expérience parlementaire, le sens aigu de l'État et la vision stratégique dont a fait preuve la députée Luísa Damião insuffleront un nouveau dynamisme aux travaux de cette importante Commission permanente.

Adão de Almeida souligne que cette commission a pour mission de suivre les politiques de développement humain et social dans la région, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'autonomisation des femmes et de la promotion de la dignité humaine.

Il a ajouté que l'élection de la députée témoigne également du rôle croissant de l'Assemblée nationale angolaise dans le renforcement de la coopération interparlementaire africaine et la consolidation des mécanismes régionaux visant à promouvoir le développement durable, l'inclusion sociale et le bien-être des populations de la SADC.

« En félicitant la parlementaire angolaise pour cette distinction, je lui souhaite plein succès dans l'exercice de son nouveau mandat, certain qu'elle l'exercera avec la compétence, le professionnalisme et le sens du devoir qui la caractérisent », conclut-il.