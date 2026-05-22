Angola: Visite de touristes européens dans la municipalité de Bailundo

Bailundo — Des touristes allemands, espagnols, français, italiens et ukrainiens ont visité jeudi la municipalité de Bailundo, dans la province de Huambo, dans le cadre d'une initiative visant à promouvoir la culture angolaise et à renforcer le tourisme et les échanges culturels avec l'Europe.

La délégation, coordonnée par l'Angolais Lloyd Garcia, résidant en Suisse depuis plus de 30 ans, est composée de citoyens européens désireux de découvrir de près les coutumes, les traditions et le mode de vie des communautés locales, ainsi que le potentiel touristique de la municipalité.

Lloyd Garcia a déclaré que le groupe travaille à la mise en place des conditions nécessaires à l'organisation d'un grand festival de kizomba à Huambo, avec un accent particulier sur la municipalité de Bailundo, dans le but de promouvoir la culture angolaise à l'international et de renforcer les liens culturels entre l'Angola et divers pays européens.

Les touristes ont été accueillis par l'administrateur adjoint local chargé des affaires politiques, sociales et communautaires, Francisco Zacarias Enoque, qui les a remerciés d'avoir choisi la municipalité comme destination touristique.

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Le représentant officiel a décrit Bailundo comme un territoire doté d'une forte identité culturelle, caractérisée par l'hospitalité de ses habitants, la richesse de son patrimoine traditionnel et son potentiel touristique.

Il a affirmé que des initiatives de ce type contribuent à promouvoir l'image de l'Angola à l'étranger.

La délégation a visité différents sites de la municipalité, notamment le sanctuaire de Mbalundu, dans une ambiance conviviale et propice au partage d'expériences culturelles.

Fondée le 16 juillet 1902 par le Portugais Teixeira da Silva, Bailundo a obtenu le statut de ville la même année par le décret-loi n° 54.

Surnommée par beaucoup la terre du roi Ekuikui et de Katyavala, la région abrite le « puissant royaume de la tribu Ovimbundu », fondé au XVe siècle et alors appelé Halavala, dont le potentiel est reconnu à l'échelle nationale et internationale.