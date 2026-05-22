Angola: Une foire agricole célèbre les 113 ans de Sanza Pombo

21 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par NM/JAR/SB

Uíge — La célébration du 113ème anniversaire de la municipalité de Sanza Pombo (Uíge), célébrée mercredi 20, a été marquée par la réalisation d'une foire agricole à laquelle ont participé environ 80 exposants locaux venus d'autres localités de la région.

Parmi les produits exposés lors de l'événement, qui a duré trois jours, se distinguent le manioc, le riz, le tournesol, les haricots noirs, la citrouille, la patate douce, l'igname, l'oignon, la mandarine et les cacahuètes. La 16ème édition de l'exposition municipale a réuni les producteurs agricoles des municipalités de Quimbele, Milunga et des communes d'Alfândega, Wamba et Cuilo Pombo (Sanza Pombo), ainsi que plusieurs champs-écoles de la région.

A cette occasion, l'administrateur municipal local, Santos Coxe Catúdico, qui a ouvert l'événement, a considéré qu'il s'agissait d'une opportunité pour les producteurs de la région de présenter et vendre leurs produits agricoles. Il a profité de l'occasion pour appeler les producteurs à diversifier leurs cultures, après avoir assuré à l'Administration Municipale locale le soutien aux agriculteurs pour stimuler l'activité agricole. L'édition actuelle des festivités dans le village de Sanza Pombo s'est déroulée sous le thème « 113 ans d'unité, de travail et de progrès ».

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