Afrique: CAN U-17 - Le Sénégal impressionne, l'Algérie exulte, le Ghana garde un espoir mondial

Une dernière journée de toute beauté ! Cette phase de poules de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations U-17 s'est clôturée en apothéose avec des Lionceaux de la Teranga insatiables, des Fennecs combatifs et des Black Starlets qui s'offrent un lot de consolation en or.

Afrique du Sud 1-3 Ghana Buteurs : Obama Mhlongo (66e) / Joseph Narbi (8e pen, 42e pen), Augustine Appiah 90+2

Sensationnels d'efficacité, les Ghanéens ont rendu une copie propre pour s'offrir une victoire de prestige et une chance de voir le Mondial.

Dos au mur, les Ghanéens ont abordé ce rendez-vous avec un mental de champions. Propulsés par un Joseph Narbi des grands jours, ils ont fait sauter le verrou adverse grâce à un doublé plein de sang-froid sur penalty avant la pause (8e, 42e).

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Si l'Afrique du Sud a sauvé l'honneur par Obama Mhlongo (66e), le Ghana a magnifiquement conclu son festival dans le temps additionnel grâce à Augustine Appiah (90e+2).

Sénégal 2-1 Algérie Buteurs : Cheikh Dieng (15e), Souleymane Faye (43e) / Ilyes Mekkaoui (5e)

Dans un match d'une rare intensité, le Sénégal s'est imposé face à une équipe algérienne qui n'a jamais démérité.

Le public a eu droit à un début de match de rêve. Entrés sur la pelouse sans aucun complexe, les Algériens ont cueilli les Lionceaux de la Teranga à froid grâce à une superbe ouverture du score signée Ilyes Mekkaoui dès la 5e minute. Piqués au vif, les Sénégalais ont alors fait étalage de toute leur classe. Cheikh Dieng a rapidement remis les compteurs à égalité (15e), avant que Souleymane Faye ne donne un avantage définitif aux siens juste avant la pause (43e).

Solides en seconde période, les Ouest-africains s'offrent une deuxième victoire, tandis que les Algériens ont prouvé qu'ils avaient le niveau des plus grands.

Le point sur le groupe : Le bonheur est à Alger !

Derrière leader sénégalais (6 points), le suspense est resté entier jusqu'au bout. À égalité parfaite de points (4) et avec une excellente différence de buts (+2), l'Algérie et le Ghana ont offert un duel à distance mémorable.

C'est finalement le grand frisson du tirage au sort qui a rendu son verdict, faisant de nombreux heureux. L'Algérie valide officiellement son ticket pour les quarts de finale et par extension pour le Mondial. De son côté, le Ghana ne repart pas les mains vides et disputera les barrages pour la Coupe du Monde U-17, une opportunité en or de briller sur la scène internationale.