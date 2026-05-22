Afrique: CAN U-17 / Groupe C - La Tanzanie et le Mali qualifiés pour les quarts et le Mondial, le Mozambique barragiste !

Au terme d'un suspense haletant lors de l'ultime journée de la phase de groupes, la Tanzanie et le Mali ont validé leur ticket pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations U-17 et, par extension, pour la Coupe du Monde U-17 de la FIFA 2026. De son côté, le Mozambique décroche une place de barragiste pour le rendez-vous mondial.

Mali 2-1 Tanzanie

Buteurs : Abdoulaye Touré (3e, 41e) / Hassan Mkindai (82e)

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C'était l'affiche au sommet de ce Groupe C. Les spectateurs n'ont pas eu le temps de s'installer que le joyau malien, Abdoulaye Touré, faisait déjà trembler les filets dès la 3e minute de jeu. Impressionnant d'efficacité, le numéro 9 des Aiglons s'est offert un doublé juste avant la pause (41e), concrétisant la domination des siens.

Piqués au vif, les Tanzaniens ont poussé en fin de match et ont fini par réduire l'écart grâce à une réalisation pleine de sang-froid de Hassan Mkindai (82e). Malgré la défaite, l'essentiel est là pour la Tanzanie qui conserve la tête du groupe avec 6 points. Les deux équipes se quittent bras dessus, bras dessous, qualifiées pour les quarts et assurées de représenter l'Afrique sur la scène mondiale.

Angola 1-2 Mozambique

Buteurs : Francisco Eliseu (27e) / Allan Figueiredo (22e), Charif Carlos (55e)

C'était le match de la dernière chance, et ce sont les jeunes Mambas qui ont su mordre les premiers. Dans une entame de match rythmée, Allan Figueiredo a débloqué la situation pour le Mozambique (22e). Si la réaction angolaise ne s'est pas fait attendre avec l'égalisation rapide de Francisco Eliseu (27e), les Palancas Negras ont manqué de tranchant par la suite.

Au retour des vestiaires, Charif Carlos a libéré le peuple mozambicain d'une frappe chirurgicale (55e). Solide en défense, le Mozambique a tenu son avantage jusqu'au coup de sifflet final. Une victoire synonyme de 3e place et d'un précieux sésame pour les barrages de la Coupe du Monde U-17. Pour l'Angola, l'aventure s'arrête ici.