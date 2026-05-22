Afrique: La CAF renforce l'accès des médias avant la finale retour de la TotalEnergies CAF Champions League 2025/26, ce dimanche à Rabat

20 Mai 2026
Confederation of African Football (Egypt)

La Confédération Africaine de Football (« CAF ») met en place un dispositif renforcé d'accès aux médias dans le cadre des préparatifs de la très attendue finale retour de la TotalEnergies CAF Champions League 2025/26, qui opposera l'AS FAR du Maroc aux Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud, le dimanche 24 mai à Rabat (20h00, heure locale / 19h00 GMT).

Face à l'intérêt croissant suscité par le football africain et à la demande accrue de couverture de ses compétitions, la CAF élargit les possibilités d'accès offertes aux médias appelés à couvrir cette finale à Rabat, au Maroc.

Cette initiative s'inscrit dans la volonté de la CAF de rapprocher davantage les supporters des préparatifs de l'événement à travers une couverture médiatique internationale renforcée. En complément des conférences de presse traditionnelles, des Journées Médias obligatoires ont été intégrées au dispositif mis en place avant la finale.

Les activités médias débuteront jeudi, soit trois jours avant la finale, avec un premier rendez-vous consacré au club hôte, l'AS FAR.

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Vendredi, les Mamelodi Sundowns, champions d'Afrique 2016, organiseront à leur tour une Journée Médias à Rabat, offrant aux journalistes l'opportunité d'échanger avec les joueurs et le staff technique.

La division Communication de la CAF a officialisé ses intentions en déclarant : « Il est essentiel de continuer à renforcer nos relations avec les médias et de leur garantir un accès élargi à nos compétitions. Les médias jouent un rôle déterminant dans la croissance et le rayonnement du football africain. La TotalEnergies CAF Ligue des Champions poursuit sa progression et la CAF reste pleinement engagée dans une dynamique d'alignement sur les meilleurs standards internationaux. »

Samedi, les deux entraîneurs principaux tiendront séparément leurs conférences de presse officielles au Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, théâtre de la finale retour.

Deux séances d'entraînement ouvertes aux médias sont également prévues à Rabat en amont de la rencontre.

Les horaires et les lieux des différentes activités médias sont disponibles sur le CAF Media Channel.

 

Lire l'article original sur CAF.

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