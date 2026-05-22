Afrique: Mondial féminin U-17 - L'avant-dernier virage avant le Maroc

Les seize nations encore en lice abordent le deuxième tour aller des éliminatoires de la zone Afrique. L'objectif ? S'offrir une finale au prochain tour pour s'envoler vers le Mondial féminin U-17.
Dès ce vendredi 22 mai, le continent africain vibre au rythme du deuxième tour aller des qualifications pour la Coupe du Monde Féminine U-17 qui aura lieu au Maroc du 17 octobre au 7 novembre. À ce stade, le calcul est simple : il faut franchir cet avant-dernier obstacle pour s'offrir une "finale" au troisième tour, synonyme de billet pour le Maroc.
Le coup d'envoi de ce marathon sera donné à Kampala avec un très chaud derby d'Afrique de l'Est entre l'Ouganda et le Kenya. Mais le premier véritable sommet de ce tour aura lieu à Dakar : le Sénégal reçoit les redoutables petites Lionnes du Cameroun au Stade Léopold Sédar Senghor.
Le lendemain, le samedi 23 mai, place à l'artillerie lourde. Le Nigeria, véritable ogre de la catégorie et habitué des joutes mondiales, se déplace à Abidjan pour y défier la Guinée. De son côté, le Ghana recevra le Libéria, tandis que le duel entre la Tanzanie et l'Afrique du Sud à Zanzibar promet des étincelles.
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Le calendrier complet du 2e tour
Matches aller (heure en GMT)
|Date
|Heure
|Affiche
|Stade / Ville
|22 mai
|13h00
|Ouganda - Kenya
|FUFA Stadium Kadiba, Kampala
|14h00
|Sénégal - Cameroun
|Stade Léopold Sédar Senghor, Dakar
|23 mai
|12h00
|Tanzanie - Afrique du Sud
|Amaan Stadium, Zanzibar City
|13h00
|Zambie - RD Congo
|Levy Mwanawasa Stadium, Ndola
|15h30
|Ghana - Libéria
|Accra Sports Stadium, Accra
|16h00
|Guinée - Nigeria
|Stade Félix Houphouët Boigny, Abidjan
|24 mai
|12h00
|Éthiopie - Burundi
|Abebe Bikila Stadium, Addis Abeba
|25 mai
|15h00
|Bénin - Sierra Leone
|Stade de Kegué, Lomé
Matches retour (heure en GMT)
|Date
|Heure
|Affiche
|Stade / Ville
|29 mai
|16h00
|Sierra Leone - Bénin
|Stade de Kegué, Lomé
|30 mai
|12h00
|Kenya - Ouganda
|Nyayo National Stadium, Nairobi
|13h00
|Burundi - Éthiopie
|Stade Intwari, Bujumbura
|14h00
|Cameroun - Sénégal
|Stade Omnisports Ahmadou Ahidjo, Yaoundé
|16h00
|Libéria - Ghana
|Samuel Kanyon Doe Sports Complex, Paynesville
|31 mai
|13h00
|RD Congo - Zambie
|Stade Frédéric Kibassa Maliba, Lubumbashi
|13h00
|Afrique du Sud - Tanzanie
|Lucas Moripe Stadium, Tshwane
|16h00
|Nigeria - Guinée
|Remo Stars Stadium, Ikenne