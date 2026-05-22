Afrique: Mondial féminin U-17 - L'avant-dernier virage avant le Maroc

20 Mai 2026
Confederation of African Football (Egypt)

Les seize nations encore en lice abordent le deuxième tour aller des éliminatoires de la zone Afrique. L'objectif ? S'offrir une finale au prochain tour pour s'envoler vers le Mondial féminin U-17.

Dès ce vendredi 22 mai, le continent africain vibre au rythme du deuxième tour aller des qualifications pour la Coupe du Monde Féminine U-17 qui aura lieu au Maroc du 17 octobre au 7 novembre. À ce stade, le calcul est simple : il faut franchir cet avant-dernier obstacle pour s'offrir une "finale" au troisième tour, synonyme de billet pour le Maroc.

Le coup d'envoi de ce marathon sera donné à Kampala avec un très chaud derby d'Afrique de l'Est entre l'Ouganda et le Kenya. Mais le premier véritable sommet de ce tour aura lieu à Dakar : le Sénégal reçoit les redoutables petites Lionnes du Cameroun au Stade Léopold Sédar Senghor.

Le lendemain, le samedi 23 mai, place à l'artillerie lourde. Le Nigeria, véritable ogre de la catégorie et habitué des joutes mondiales, se déplace à Abidjan pour y défier la Guinée. De son côté, le Ghana recevra le Libéria, tandis que le duel entre la Tanzanie et l'Afrique du Sud à Zanzibar promet des étincelles.

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Le calendrier complet du 2e tour

Matches aller (heure en GMT)

Date Heure Affiche Stade / Ville
22 mai 13h00 Ouganda - Kenya FUFA Stadium Kadiba, Kampala
14h00 Sénégal - Cameroun Stade Léopold Sédar Senghor, Dakar
23 mai 12h00 Tanzanie - Afrique du Sud Amaan Stadium, Zanzibar City
13h00 Zambie - RD Congo Levy Mwanawasa Stadium, Ndola
15h30 Ghana - Libéria Accra Sports Stadium, Accra
16h00 Guinée - Nigeria Stade Félix Houphouët Boigny, Abidjan
24 mai 12h00 Éthiopie - Burundi Abebe Bikila Stadium, Addis Abeba
25 mai 15h00 Bénin - Sierra Leone Stade de Kegué, Lomé

Matches retour (heure en GMT)

Date Heure Affiche Stade / Ville
29 mai 16h00 Sierra Leone - Bénin Stade de Kegué, Lomé
30 mai 12h00 Kenya - Ouganda Nyayo National Stadium, Nairobi
13h00 Burundi - Éthiopie Stade Intwari, Bujumbura
14h00 Cameroun - Sénégal Stade Omnisports Ahmadou Ahidjo, Yaoundé
16h00 Libéria - Ghana Samuel Kanyon Doe Sports Complex, Paynesville
31 mai 13h00 RD Congo - Zambie Stade Frédéric Kibassa Maliba, Lubumbashi
13h00 Afrique du Sud - Tanzanie Lucas Moripe Stadium, Tshwane
16h00 Nigeria - Guinée Remo Stars Stadium, Ikenne

Lire l'article original sur CAF.

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