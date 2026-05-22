Afrique: Mondial féminin U-17 - L'avant-dernier virage avant le Maroc

Les seize nations encore en lice abordent le deuxième tour aller des éliminatoires de la zone Afrique. L'objectif ? S'offrir une finale au prochain tour pour s'envoler vers le Mondial féminin U-17.

Dès ce vendredi 22 mai, le continent africain vibre au rythme du deuxième tour aller des qualifications pour la Coupe du Monde Féminine U-17 qui aura lieu au Maroc du 17 octobre au 7 novembre. À ce stade, le calcul est simple : il faut franchir cet avant-dernier obstacle pour s'offrir une "finale" au troisième tour, synonyme de billet pour le Maroc.

Le coup d'envoi de ce marathon sera donné à Kampala avec un très chaud derby d'Afrique de l'Est entre l'Ouganda et le Kenya. Mais le premier véritable sommet de ce tour aura lieu à Dakar : le Sénégal reçoit les redoutables petites Lionnes du Cameroun au Stade Léopold Sédar Senghor.

Le lendemain, le samedi 23 mai, place à l'artillerie lourde. Le Nigeria, véritable ogre de la catégorie et habitué des joutes mondiales, se déplace à Abidjan pour y défier la Guinée. De son côté, le Ghana recevra le Libéria, tandis que le duel entre la Tanzanie et l'Afrique du Sud à Zanzibar promet des étincelles.

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Le calendrier complet du 2e tour

Matches aller (heure en GMT)

Date Heure Affiche Stade / Ville 22 mai 13h00 Ouganda - Kenya FUFA Stadium Kadiba, Kampala 14h00 Sénégal - Cameroun Stade Léopold Sédar Senghor, Dakar 23 mai 12h00 Tanzanie - Afrique du Sud Amaan Stadium, Zanzibar City 13h00 Zambie - RD Congo Levy Mwanawasa Stadium, Ndola 15h30 Ghana - Libéria Accra Sports Stadium, Accra 16h00 Guinée - Nigeria Stade Félix Houphouët Boigny, Abidjan 24 mai 12h00 Éthiopie - Burundi Abebe Bikila Stadium, Addis Abeba 25 mai 15h00 Bénin - Sierra Leone Stade de Kegué, Lomé

Matches retour (heure en GMT)