Afrique: CAN U-17 (Groupe A) - Le Maroc et l'Égypte en quarts, l'Éthiopie au bout du suspense !

Le verdict est tombé dans le Groupe A de la TotalEnergies CAF CAN U17 au terme d'une dernière journée riche en rebondissements. Grâce à sa victoire (2-1) face à l'Égypte, le Maroc s'empare de la première place et valide son billet pour les quarts de finale ainsi que pour le Mondial U-17, accompagné par son adversaire du jour. Dans l'autre rencontre, l'Éthiopie a climatisé la Tunisie à la toute dernière minute (1-0), s'offrant une place de barragiste et éliminant définitivement les Tunisiens de la compétition.

Maroc 2-1 ÉgypteButeurs : Mohamed Amine Moustache (18e), Imrane Talai (45+2) / Mohamed El Sayed (49e)

Dans ce choc d'Afrique du Nord, le Maroc a conforté sa domination en s'imposant face à l'Égypte. Les Lionceaux de l'Atlas ont fait la différence en première période grâce à l'ouverture du score de Mohamed Amine Moustache dès la 18e minute, suivie d'un but crucial d'Imrane Talai dans le temps additionnel (45+2).

Au retour des vestiaires, les Pharaons ont rapidement réagi par l'intermédiaire de Mohamed El Sayed (49e), mais le score n'a plus évolué. Cette victoire permet au Maroc de terminer en tête du groupe, tandis que l'Égypte valide tout de même son billet pour le tour suivant.

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Tunisie 0-1 ÉthiopieButeur: Binyam Abrah (90+3)

Le public de Salé a assisté à un match à haute tension entre la Tunisie et l'Éthiopie, où la qualification s'est jouée sur des détails. Alors que les deux équipes se dirigeaient vers un match nul, l'Éthiopie a climatisé les Tunisiens au bout du temps additionnel. Binyam Abrah a délivré son équipe à la 90+3 minute, offrant une victoire historique à son pays.

Grâce à cette victoire, l'Éthiopie compte désormais 4 points, soit le même total que l'Égypte. Cependant, c'est bien l'Égypte qui, grâce à une meilleure différence de buts (+1 par rapport à l'Éthiopie qui a marqué un but de moins), conserve la deuxième place, synonyme de qualification directe pour les quarts de finale et pour le Mondial U-17. Troisième, l'Éthiopie doit quant à elle se contenter d'une place de barragiste pour espérer décrocher son billet mondial, tandis que la Tunisie est définitivement éliminée.