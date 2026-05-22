Soudan: Le Premier ministre ordonne la simplification des procédures pour les passagers à l'aéroport de Port-Soudan

21 Mai 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier ministre, Dr Kamil Idris, a ordonné l'accélération des procédures pour les passagers à l'aéroport de Port-Soudan, afin de garantir la sécurité de leurs effets personnels et d'améliorer les services pour faciliter le retour volontaire continu des expatriés soudanais.

Cell a été lors de sa rencontre cet après-midi avec le directeur de l'aéroport de Port-Soudan, en présence du ministre des Mines, du ministre de la Culture, de l'Information, des Antiquités et du Tourisme, et du conseiller du Premier ministre, Nizar Abdullah Mohammed.

Au cours de cette réunion, le directeur de l'aéroport a passé en revue le plan de modernisation de l'aéroport, notamment la finalisation de tous les services nécessaires et la préparation de la prochaine phase, qui verra une augmentation du nombre de vols à destination du pays.

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