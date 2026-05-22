Soudan: Dr Nawara rencontre une délégation de la tribu Habab

21 Mai 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

La membre du Conseil de souveraineté, Dr Nawara Abu Mohammed Mohammed Tahir, a rencontré aujourd'hui une délégation de la tribu Habab, conduite par Nazir Kantibai Hamed Kantibai Mahmoud, chef suprême des Habab.

Dans un communiqué de presse, Nazir Kantibai a expliqué que la réunion avait porté sur plusieurs questions d'intérêt public et de services préoccupantes pour les citoyens, notamment le projet du delta du Tokar et le port d'Aqiq.

Nazir Kantibai a salué les efforts de Dr Nawara, sa compréhension des enjeux et son engagement en faveur de l'unité et de la cohésion du peuple de l'Est du Soudan.

Le chef de la délégation Habab a réaffirmé le soutien de sa tribu aux forces armées dans leur lutte pour la dignité, jusqu'à la victoire et la libération du pays du joug des Forces de soutien rapide rebelles(FSR).

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