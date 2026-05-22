Afrique: Coupe du monde de football - Quel échange culturel dans l'Amérique de Trump ?

analyse

La Coupe du monde masculine de football la plus multiculturelle de l'histoire se déroule aux États-Unis, à un moment où les ressortissants étrangers se sentent de moins en moins les bienvenus dans le pays.

La compétition de 2026 débutera le 11 juin avec des matchs au Canada, au Mexique et aux États-Unis. Les États-Unis accueilleront de loin le plus grand nombre de matchs, y compris la finale. Le Mondial 2026 accueillera également le plus grand nombre d'équipes participantes de l'histoire : 48.

Au cours de son histoire longue de près d'un siècle, la compétition est restée l'événement sportif par excellence, attirant le plus grand nombre de voyageurs. Certains dépensent des sommes colossales de leurs économies personnelles pour assister aux matchs et encourager leur pays et leurs équipes favorites.

Organisée tous les quatre ans, la Coupe du monde de la Fédération internationale de football association (FIFA) est un événement sportif majeur qui constitue une formidable occasion de rencontres et d'échanges culturels.

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La Coupe du monde 2022 au Qatar a attiré 1,4 million de visiteurs dans un pays qui compte un peu plus de 2 millions d'habitants. Le nombre de voyageurs pour la Coupe du monde 2026 devrait chuter à 1,2 million, en partie à cause des mesures menées par l'Immigration and Customs Services (ICE), l'agence américaine chargée de l'application des lois sur l'immigration et les douanes (ICE). Ce chiffre reste néanmoins significatif.

En tant que professeur de communication interculturelle, fort de plusieurs décennies de recherche sur les liens entre culture et communication, je trouve la Coupe du monde particulièrement fascinante. L'afflux de voyageurs venus des quatre coins du monde crée des échanges culturels et humains d'une ampleur considérable.

La communication interculturelle naît lorsque des personnes ayant des croyances, des valeurs et des normes différentes entrent en contact. Les théoriciens de la communication culturelle décrivent ces échanges sur une courte période comme les premières étapes de l'acculturation, appelées phase de lune de miel.

Il s'agit d'une étape importante de la rencontre culturelle qui contribue à favoriser le bien-être social et l'apprentissage. Elle atténue l'anxiété dans un environnement culturel différent. Ces rencontres vont au-delà des stades qui accueilleront les matchs. Elles se produisent notamment dans les commerces de quartier, les transports, les bars et les hôtels. Même pour ceux qui suivent la compétition à distance.

Les matchs sur le terrain ont le pouvoir de transcender les questions politiques du moment et de créer une unité culturelle.

Football et échanges culturels

Les rencontres culturelles lors des précédentes Coupes du monde ont conduit à la diffusion de la culture des supporters à travers le monde. On peut penser à la célèbre « vague » dans les stades ou à l'utilisation de la vuvuzela, cette trompette en plastique colorée.

La vague consiste pour des groupes de supporters à se lever dans les gradins à tour de rôle, créant un mouvement spectaculaire devenu populaire dans le monde entier. Elle se serait répandue dans la plupart des pays du monde après les magnifiques scènes de « vague » observées lors de la Coupe du monde 1986 au Mexique.

Lors de la Coupe du monde 2010, une tradition sud-africaine consistant à souffler dans la vuvuzela s'est répandue dans le reste du monde. Des tentatives énergiques ont été faites pour la réprimer en raison du bruit qu'elle occasionnait. Mais quelques supporters ont perpétué la tradition.

Les échanges culturels restent un aspect essentiel de la Coupe du monde. L'édition 2026 ne fera pas exception. Si la plupart des reportages médiatiques se concentrent sur les échanges spectaculaires comme la vague et la vuvuzela, d'autres ont lieu au niveau interpersonnel et au sein de petits groupes. Ces échanges peuvent être tout aussi durables. Ils favorisent des amitiés, l'apprentissage culturel et la lutte contre la haine culturelle et les stéréotypes.

Comment cela fonctionnera-t-il aux États-Unis ?

Les États-Unis constituent un lieu propice à de tels échanges culturels. Le pays a historiquement accueilli le plus grand nombre de migrants au monde et les interactions qui en ont résulté ont eu un impact culturel indélébile sur plusieurs générations. On trouve, par exemple, une importante population asiatique dans le nord-ouest du pays et une importante population mexicaine dans le sud.

Pourtant, en 2026, les États-Unis ont créé une situation peu accueillante pour les voyageurs potentiels. Les raids de l'ICE contre des populations migrantes présumées ont occupé l'actualité pendant des mois. Cela a eu des répercussions sur les chiffres.

Les réservations d'hôtels sont bien en deçà des prévisions dans les 11 villes hôtes américaines. Un rapport affirme que le rythme des réservations est « inférieur aux attentes, même comparé à un mois de juin ou de juillet ordinaire sans événement majeur ». Human Rights Watch a exhorté la FIFA à faire pression sur le gouvernement américain pour qu'il instaure une « trêve ICE » pendant la compétition.

Un voyage coûteux

Les supporters qui espèrent assister à la Coupe du monde seraient également préoccupés par les prix des billets et des transports. Récemment, la plateforme de revente de la FIFA a mis en vente « quatre billets pour la finale au prix de 2,3 millions de dollars chacun ». Bien que la FIFA ne contrôle pas les prix sur son site de revente, elle prélève 15 % des frais d'achat à l'acheteur et 15 % au vendeur. Ainsi, la FIFA empocherait 690 000 dollars si un seul de ces billets se vendait à ce prix. C'est une somme astronomique pour un match de football.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a justifié le coût élevé des billets en affirmant que ces prix reflètent le coût du marché américain. Pourtant, ces prix sont près de cinq fois plus élevés que lors de la dernière Coupe du monde au Qatar.

Dans le New Jersey, les responsables du réseau de transport ont finalement fixé le prix du trajet aller-retour en train à 105 dollars américains, suite à un tollé général. Une première proposition prévoyait un tarif de 150 dollars. Ce trajet coûte normalement 18 dollars.

Ces coûts élevés et les contrôles d'immigration très stricts liés à la participation à la Coupe du monde aux États-Unis sont probablement responsables de la baisse des réservations d'hôtels.

Diffusions mondiales

La diffusion mondiale des matchs suscite également des inquiétudes. La Chine et l'Inde, les deux pays les plus peuplés de la Coupe du monde, n'atteignent peut-être pas souvent les phases finales, mais ce sont des spectateurs assidus des matchs. Aucun des deux pays n'y a accès, car la FIFA n'a pas encore conclu d'accords de diffusion télévisée et numérique avec les fournisseurs de ces pays.

Lors de la Coupe du monde 2022, ces deux pays auraient représenté 22,6 % de l'audience télévisée mondiale totale. À elle seule, la Chine représentait 49,8 % des heures de visionnage sur les plateformes numériques et les réseaux sociaux. Le litige porte sur les sommes colossales exigées par la FIFA pour les droits de diffusion.

La Coupe du monde offre des échanges culturels même à ceux qui la regardent depuis chez eux dans différentes parties du monde. Bien que cela ne soit pas aussi efficace que l'apprentissage culturel par le biais de contacts physiques, il existe tout de même des opportunités d'apprentissage, selon l'angle sous lequel les médias choisissent de couvrir l'événement.

La Coupe du monde masculine, qui fêtera ses 100 ans en 2030 et sera co-organisée par un pays africain (le Maroc), reste un événement clé pour favoriser la compréhension et les échanges culturels. Si la Coupe du monde 2026 continuera de porter cette vocation, elle a aussi révélé qu'elle peut être source de divisions.

Chuka Onwumechili, Professor of Communications, Howard University