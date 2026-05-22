Afrique: Assemblées annuelles de la BAD - Cap sur le premier Forum sur l'intégration dans le continent

En marge des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), Brazzaville accueillera, le 28 mai prochain, le tout premier Forum sur l'intégration en Afrique, baptisé « Integrate Africa Forum ».

Placée sur le thème « Fabriqué en Afrique, commercialisé en Afrique », cette rencontre ambitionne de faire du commerce intra-africain un levier de transformation industrielle et de croissance durable sur le continent.

Dans la capitale congolaise, l'événement réunira décideurs politiques, responsables d'institutions financières, représentants d'organisations régionales, acteurs du secteur privé et experts du développement. À travers l'initiative « Made in Africa, trade in Africa », la BAD entend mobiliser les États africains et leurs partenaires autour du commerce comme moteur de transformation industrielle et d'intégration économique du continent.

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Selon un communiqué de l'Institution, le Forum vise à renforcer la cohérence entre la mise en oeuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlécaf), le développement des chaînes de valeur régionales et la coordination institutionnelle dans un contexte international marqué par de profondes mutations géopolitiques et économiques. L'institution financière panafricaine souhaite également mettre en lumière son rôle dans la promotion de l'Agenda 2063 de l'Union africaine(UA), qui vise à bâtir une Afrique intégrée, prospère et portée par le commerce intra-africain.

Au-delà de l'ouverture des marchés, le Forum compte encourager les pays africains à produire davantage localement, à renforcer leurs chaînes d'approvisionnement et à développer des économies plus compétitives et résilientes. Les discussions porteront notamment sur les mécanismes de financement capables de soutenir les ambitions industrielles de la Zlécaf, ainsi que sur les moyens de renforcer les industries régionales et les systèmes financiers africains.

Durant cette journée, plusieurs activités de haut niveau rythmeront les échanges, précisément des discours liminaires, des séances plénières, des discussions informelles, des tables rondes sur le financement, des séances thématiques approfondies et des présentations culturelles. Parmi les temps forts annoncés figure le discours liminaire du président du groupe de la BAD, le Dr Sidi Ould Tah, consacré au thème « De l'intégration des marchés à la transformation industrielle : mobiliser des capitaux pour l'avenir de la production en Afrique ».

Une séance plénière de haut niveau réunira également plusieurs personnalités africaines et internationales, parmi lesquelles Francisca Tatchouop Belobe de la Commission de l'UA, Clever Gatete de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, Elias Magosi de la Communauté de développement de l'Afrique australe, Ousmane Diagana de la Banque mondiale et Abdul Kamara du Groupe de la BAD.

Le programme prévoit aussi un entretien informel avec l'entrepreneure nigériane Ibukun Awosika, fondatrice du groupe The Chair Centre, ainsi qu'une séance consacrée à l'initiative HERAfCFTA, mettant en avant des femmes entrepreneures et dirigeantes africaines.

Les enjeux du financement du développement seront au coeur d'une table ronde réunissant plusieurs responsables d'institutions financières africaines et internationales, dont la Banque de développement de l'Afrique australe, Atidi, la Banque mondiale et la BAD. Le Forum sera également marqué par l'annonce d'un soutien à la Nouvelle architecture financière africaine pour le développement, ainsi que par une table ronde multipartite consacrée aux corridors commerciaux africains.