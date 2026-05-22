Afrique Centrale: Zone Cémac - Denis Sassou N'Guesso informé de l'évolution des réformes macroéconomiques

En sa qualité de président en exercice de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac), le chef de l'État congolais, Denis Sassou N'Guesso, a reçu le 21 mai à Brazzaville le gouverneur de la Banque centrale, Yvon Sana Bangui. Les deux hommes ont abordé l'épineuse question de la stabilité macroéconomique de la sous-région, les réformes engagées par la Banque centrale ainsi que la question sensible du rapatriement des fonds de restauration des sites miniers.

Le président Denis Sassou N'Guesso s'est entretenu avec le gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale (BEAC), Yvon Sana Bangui, dans le cadre du suivi des réformes économiques engagées au sein de la Cémac. Cette rencontre a permis au gouverneur de faire le point sur les efforts menés par l'institution financière communautaire pour préserver la stabilité macroéconomique de la sous-région, dans un contexte international marqué par de fortes tensions géopolitiques et des chocs extérieurs persistants.

À l'issue de la rencontre, Yvon Sana Bangui a réaffirmé l'engagement de la Banque centrale à maintenir les équilibres économiques de la Cémac. « La zone continue à faire preuve de résilience malgré un environnement international difficile. La Banque centrale poursuit sa mission afin de contenir les pressions inflationnistes, de consolider les réserves de change et d'apporter le soutien nécessaire au secteur extérieur », a-t-il indiqué, insistant sur la question du rapatriement des fonds destinés à la restauration des sites miniers.

Selon le gouverneur de la BEAC, les négociations engagées depuis plusieurs années avec les entreprises du secteur extractif n'ont pas encore abouti aux résultats escomptés. « Depuis six ans, la Banque centrale mène des discussions avec les acteurs du secteur extractif. Face aux incertitudes qui persistent, nous avons réaffirmé, lors des rencontres d'avril dernier à Washington, la volonté de privilégier désormais des négociations au niveau bilatéral », a expliqué Yvon Sana Bangui.

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L'autre sujet abordé au cours des échanges concerne la mobilisation des ressources financières pour soutenir les investissements dans les pays de la sous-région. Le gouverneur de la BEAC a encouragé les États membres à se tourner vers les marchés financiers internationaux afin de renforcer leurs capacités de financement et leurs réserves de change. Il a notamment salué l'initiative du Congo relative à l'émission obligataire de 850 millions de dollars destinée au refinancement de sa dette. Pour la Banque centrale, cette opération constitue un levier important afin d'améliorer la liquidité et de renforcer la soutenabilité de la dette publique.