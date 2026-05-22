Burkina Faso: Trafic d'engrais à Pô - La Police saisit plus de 10 tonnes de produits frauduleux

22 Mai 2026
Sidwaya (Ouagadougou)

La Police Nationale a démantelé un réseau de contrebande d'engrais opérant dans la zone frontalière de Dakola, Pô et Kombissiri. L'opération, menée par les éléments du Commissariat central de Police de Pô dans le cadre de l'opération « WIBGA II », a permis l'interpellation de deux individus impliqués dans le trafic et la vente frauduleuse d'engrais de marque YARA.

Les policiers ont d'abord intercepté un véhicule transportant des sacs d'engrais en provenance d'un pays voisin. Les investigations ont ensuite conduit à la découverte d'un magasin servant de dépôt clandestin dans le secteur n°6 de Pô. La fouille des lieux a permis de saisir 210 sacs d'engrais, soit 10,5 tonnes, d'une valeur estimée à près de 5,67 millions de FCFA.

Selon les enquêtes, les suspects s'approvisionnaient à l'étranger avant d'introduire illicitement les produits au Burkina Faso pour les revendre à des commerçants de Pô, Nobéré et Kombissiri.

Lire l'article original sur Sidwaya.

Tagged:
Copyright © 2026 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.