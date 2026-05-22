Après les anciens Premiers ministres jeudi 21 mai, c'est au tour des anciens ministres des finances d'être reçus ce vendredi 22 mai par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, dans le cadre des concertations entamées jeudi 21 mai.

Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a reçu ce matin au Palais de la République deux anciens ministres des Finances, Amadou Kane et Abdoulaye Daouda Diallo, dans le cadre d'une série de consultations consacrées à la situation économique et financière du pays. Cette réception est consécutive à celle tenue la veille et qui concerne les anciens Premiers ministres.

Selon la présidence, les échanges se sont déroulés dans un climat « approfondi et sincère », autour des enjeux financiers auxquels le Sénégal est confronté dans un contexte international marqué par de fortes contraintes économiques et budgétaires.

Au cours de cette rencontre, Amadou Kane a mis en avant les opportunités que pourrait offrir le secteur bancaire pour accompagner les ambitions économiques nationales. Fort d'une expérience reconnue dans l'univers financier, il a insisté sur la nécessité de mobiliser davantage les instruments du système bancaire afin de soutenir les réponses aux défis actuels.

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De son côté, Abdoulaye Daouda Diallo a souligné le rôle stratégique des relations entre le Sénégal et les institutions financières internationales. L'ancien ministre a rappelé l'importance de maintenir des partenariats solides avec ces organismes pour préserver les équilibres financiers et renforcer la résilience de l'économie nationale.

Les deux personnalités ont salué l'initiative du chef de l'État, estimant que cette démarche de concertation constitue un signal fort en faveur du dialogue et de la recherche de solutions consensuelles face aux défis du moment. Ils ont également exprimé leur confiance dans la capacité du Sénégal à surmonter les difficultés actuelles, appelant à une mobilisation collective de toutes les forces vives du pays.

La présidence a indiqué que les consultations se poursuivront dans l'après-midi, dans le même esprit d'écoute, de concertation et de dialogue républicain.