announcement

Après une première édition couronnée de succès en 2025, BYD (Build Your Dreams), leader mondial des véhicules à énergie nouvelle, annonce le retour de son Roadshow national en Tunisie. Cette nouvelle tournée 2026 ira à la rencontre du grand public à travers plusieurs villes du pays afin de faire découvrir l'univers de la mobilité électrique BYD dans une ambiance conviviale et interactive. Cette édition se distingue également par une nouvelle étape à Djerba, permettant à BYD de renforcer sa proximité avec le public du sud tunisien et d'élargir davantage sa présence à l'échelle nationale.

Pensé comme une expérience immersive, le Roadshow BYD permettra aux visiteurs de découvrir les dernières innovations technologiques de la marque, d'échanger avec les équipes BYD et de prendre le volant des modèles phares de la gamme lors de tests drive encadrés.

Les étapes du Roadshow BYD 2026

Du 13 au 24 mai 2026 : Parking de Tunis City

Du 30 mai au 7 juin 2026 : Bourgo Mall Djerba

Du 10 au 18 juin 2026 : Devant l'hôtel Ibis Sfax

Du 20 au 30 juin 2026 : Parking de Mall of Sousse

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Une immersion complète dans l'univers BYD

Les visiteurs auront l'opportunité de découvrir et d'essayer les derniers modèles de la gamme BYD, à travers des tests drive encadrés par les équipes de la marque. Le public pourra explorer les technologies innovantes de BYD, reconnues mondialement pour leur performance, leur sécurité et leur efficacité énergétique.

Tang EV - Le SUV 100% électrique haut de gamme

- Le SUV 100% électrique haut de gamme Atto 3 - Le crossover intelligent et agile

- Le crossover intelligent et agile Dolphin Surf - La citadine électrique moderne et compacte

- La citadine électrique moderne et compacte Song Plus DM-i - Le SUV hybride rechargeable alliant performance et autonomie

- Le SUV hybride rechargeable alliant performance et autonomie King Plus DM-i - Une berline élégante et efficiente

Des animations pour toute la famille

Tout au long du roadshow, les visiteurs pourront profiter d'animations et d'activités spécialement pensées pour toute la famille :

Des ateliers pédagogiques pour enfants autour de l'environnement et de l'électromobilité

Des mini-formations sur les technologies électriques BYD animées par les équipes commerciales

Des cadeaux et surprises offerts aux visiteurs

Des jeux concours et tirages au sort avec de nombreux lots à gagner

« Fort du succès de notre première édition, nous sommes heureux de renouveler cette expérience en 2026. Ce roadshow permet au public tunisien de découvrir concrètement les avantages de la mobilité électrique dans une ambiance conviviale, accessible et interactive. »

- Hajer Chekir, Directrice commerciale de BYD Tunisie

Informations pratiques

Entrée libre - tous les jours de 10h à 19h

Test drive gratuit - inscription recommandée sur : https://www.byd.com/fr/test-drive

Ne manquez pas cette occasion unique de découvrir l'univers BYD et de vivre l'expérience