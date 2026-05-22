Tunisie: Officiel - Deux jours de congé pour la fonction publique à l'occasion de l'Aïd al-Adha

À l'approche des célébrations de l'Aïd al-Adha, la présidence du gouvernement a officiellement annoncé l'octroi de deux jours de congé aux agents du secteur public. Les fonctionnaires tunisiens bénéficieront ainsi d'un repos payé le mercredi 27 mai et le jeudi 28 mai 2026.

Cette décision s'inscrit dans le cadre légal strict des textes en vigueur. Elle est prise en conformité directe avec les dispositions du décret présidentiel n° 223 datant du 7 décembre 2021, qui fixe la liste des jours fériés donnant droit à un congé au sein de l'administration tunisienne.

La mesure s'applique de manière globale à l'ensemble des agents de l'État, ainsi qu'aux personnels des collectivités locales. Les fonctionnaires travaillant dans les établissements publics à caractère administratif sont également concernés par ce congé. La reprise du travail se fera normalement dès le lendemain de cette période festive.