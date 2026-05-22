Tunisie: Distributeurs vides à l'Aïd ? Le rappel à l'ordre ferme de la Banque Centrale aux banques nationales

La Banque Centrale de Tunisie (BCT) a appelé les directeurs généraux des banques ainsi que le président-directeur général de l'Office National de la Poste à prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des opérations de retrait aux distributeurs automatiques de billets (DAB) et des transactions de paiement électronique, afin de garantir le bon déroulement des échanges durant la période de l'Aïd al-Adha.

L'institut d'émission a précisé, dans un communiqué, que cette mesure exige de veiller à l'approvisionnement continu des distributeurs automatiques en billets de banque de qualité et en coupures diversifiées, tout en s'assurant de la parfaite disponibilité des plateformes techniques qui sécurisent les services de paiement électronique.

La BCT a également recommandé la nécessité de prendre toutes les dispositions indispensables pour traiter toute panne ou interruption de service dans les plus brefs délais.