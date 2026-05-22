Tunisie: En 2025, les énergies propres ont reculé à 4.03% dans la production électrique

En Tunisie, la part des sources propres dans le mix de production d'électricité a enregistré une baisse en 2025, s'établissant à 4,03 %, contre environ 4,4 % l'année précédente.

Ce recul s'explique par la diminution de la part de l'énergie solaire, tombée à 2,52 % en 2025 contre 2,62 % en 2024, selon un rapport publié par l'Unité de recherche sur l'énergie (Energy Research Unit, un centre de recherche et de conseil basé à Washington).

Détail par filière énergétique

Le rapport met également en évidence une tendance à la baisse pour les autres énergies renouvelables au cours de l'année écoulée. La part de l'énergie éolienne dans le mix est passée à 1,5 %, contre environ 1,73 % l'année précédente. Quant à l'énergie hydroélectrique, sa contribution à la production d'électricité a fléchi à 0,04 % à la fin de l'année 2025, contre 0,05 % un an plus tôt.

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Cette baisse de la part des énergies renouvelables dans le mix électrique tunisien en 2025 survient malgré une multiplication par 2,5 de la capacité installée au cours des dix dernières années.

Solaire en croissance et Éolien en stagnation

L'énergie solaire se taille la part du lion dans la croissance des capacités renouvelables en Tunisie, sa puissance installée ayant atteint 895 MW à la fin de l'année 2025.

À l'inverse, le secteur éolien subit une stagnation totale puisque sa capacité opérationnelle n'a connu aucun changement notable depuis 2018, restant stable à 245 MW.

Il est à rappeler que la Tunisie a eu recours aux accords de concession pour les projets d'énergie solaire. Il s'agit d'une nécessité stratégique visant à réduire la dépendance au gaz naturel, qui reste la principale source de production d'électricité dans le pays, d'autant plus que le coût du gaz est particulièrement élevé par rapport à celui, très compétitif, de l'énergie solaire.

Dans ce contexte, l'Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) a ratifié, fin avril dernier, connaissant l'approbation de cinq projets de loi portant sur des accords de concession pour la production d'électricité à partir de centrales photovoltaïques dans plusieurs gouvernorats de la République.

Un déficit énergétique qui pèse sur les finances publiques

La Tunisie fait face à une aggravation de son déficit énergétique et à un déséquilibre structurel de sa balance énergétique. Selon les chiffres officiels, les ressources nationales en énergie primaire ont chuté de manière drastique, passant de 8,3 millions de tonnes équivalent pétrole (Mtep) en 2010 à environ 3,4 Mtep en 2025. Parallèlement, la consommation est restée à un niveau élevé, atteignant 9,7 Mtep.

Ces indicateurs ont été présentés par le Secrétaire d'État chargé de l'Énergie lors d'une séance parlementaire le 5 mai 2026. Ce déséquilibre a généré un déficit énergétique estimé à environ 6,3 Mtep, ce qui représente près de 65 % des besoins nationaux.

De surcroît, la balance commerciale énergétique a enregistré un déficit abyssal de 11 023 millions de dinars en 2025, tandis que les subventions à l'énergie ont bondi à plus de 7 000 millions de dinars, reflétant une pression de plus en plus lourde sur les finances publiques.