Tunisie: Municipalité de Tunis - L'abattage des moutons interdit dans les appartements et sur les toits

22 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La municipalité de Tunis a annoncé dans un communiqué, ce vendredi 22 mai, qu'il est strictement interdit de procéder à l'abattage de tout type de sacrifice de l'Aïd à l'intérieur des appartements ainsi que sur les toits des immeubles.

Elle a souligné que la nécessité exige, à l'occasion de la sainte fête de l'Aïd al-Adha, de réserver des espaces appropriés permettant aux résidents des immeubles d'effectuer le sacrifice dans les conditions les plus favorables et les plus optimales.

La municipalité a ainsi indiqué que le Marché Central, le marché de la Cité El Khadra, le marché de la Cité Ibn Khaldoun 1 ainsi que le marché Sidi Sridak à la Hafsia ont été officiellement aménagés et mis à disposition pour l'abattage.

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