Tunisie: Coupe nationale - Quarts de finale - BS Bouhajla-EST (0-3) - L'Espérance, puissance trois !

Face aux divisionnaires de Bouhajla, les "Sang et Or" ont imposé leur loi. La note aurait pu être plus salée.

La logique a été respectée hier à Bouhajla où les "Sang et Or" ont pu composter leur billet pour les demi-finales de la Coupe de Tunisie après s'être imposés face à l'équipe locale sur le score de 3 à 0.

Le scénario du match a été des plus classiques. L'équipe divisionnaire de Bouhajla a opté pour un jeu en bloc bas et une prudence la plupart du temps excessive. Et c'est bien logique quand on sait que le rapport de force est en faveur des hommes de Christian Bracconi qui, d'entrée, ont joué l'attaque à outrance. Toutefois et vu que l'adversaire est resté recroquevillé dans sa moitié du terrain, les attaquants "sang et or" ont vu se réduire leur espace de manoeuvre. Pour déverrouiller la défense de Bouhajla, il fallait varier son jeu et user des balles arrêtées, les corners notamment.

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A la 14' et suite à une action collective, la frappe de Houssem Tka est déviée en corner. Huit minutes plus tard, le même Tka est revenu à la charge, s'infiltre dans la surface, mais son tir croisé est dévié en corner par le portier adverse, Brahim Sghaier (22'). Et comme les débats étaient à sens unique, les Espérantistes ont fini par obtenir gain de cause vers la fin de la première mi-temps : un centrage millimétré de la gauche de Nidhal Laifi et Mohamed Ben Ali reprend directement de la tête dans les filets d'un Brahim Sghaier, resté coi (38').

Ayant le doute que le but a été précédé d'une faute, un recours à la VAR a eu lieu avant que l'arbitre ne valide le but de Ben Ali.

En deuxième mi-temps, les locaux sont sortis un peu de leur réserve : auteur d'un slalom, Hassen Mouelhi a été stoppé tout net par Hamza Jelassi au moment de tirer. Il lui retire la balle des pieds sans commettre la moindre faute (61').

Quelques minutes plus tard, le joueur du BS Bouhajla, Hazem Midani, gifle Hamza Rafia au moment où ce dernier le lobe.

Après recours à la VAR, l'arbitre remplace le carton jaune par un rouge (69').

Les "Sang et Or" allaient, d'ailleurs, profiter de leur supériorité numérique pour consolider leur avantage. D'abord via Haythem Dhaou qui double la mise d'une retournée suite à un centrage de la gauche de Mohamed Ben Ali (86'). Un joli but du reste !

Puis, dans le temps additionnel, Amanallah Touati triple la mise d'un tir croisé suite à un assist de Arkem Taboubi (90'+3). Mission accomplie de Christian Bracconi et ses hommes qui filent en demi- finales.