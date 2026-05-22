Gabon: Le Comité d'organisation d'Ibemgunu ô Dimbu annonce le lancement de la 4e édition

Le comité d'organisation d'Ibengunu ô Dimbu,a annoncé le lancement de la 4e édition de ses activités au cours d'une conférence de presse organisée ce 21 mai 2021, à la Chambre de Commerce de Libreville. Une organisation qui s'articule autour de plusoeurs activités telles que le football, le basket, le volley, mais aussi des ateliers d'apprentisaage de l'yipunu, le villi, le lumbu, des feux de camp et bien d'autres.

Prévue pour sedéroulerer du 1er au 22 août 2026 à travers l'ensemble des six départements de la province de la Nyanga. " Ibengunu ô Dimbu", en langue ipunu signifie en français retrouvaille au village. Autrement dit, il s'agit d'une rencontre citoyenne apolitique, à but non lucratif et qui promeut le vivre ensemble et la réappropriation des valeurs culturelles et traditionnelles des peuples nynois a fait savoir Hans Magaya, le Coordonateur général du comité d'organisation à l'entame de cette conférence de presse.

Tout en précisant que ces rencontres sont portées par les filles et les fils de la province de la Nyanga, réunis au sein du collectif des cadres de cette province du Gabon, ainsi que par des entreprises privées.

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Cette 4e édition répond à cette volonté de solidifier l'unification de l'ensemble des commnautés de cette région autour du sport. En effet, pour le comité d'organisation, "le sport n'est pas seulement une activité physique, c'est un langage universel de paix, de cohésion sociale et de développement."

Ces activités qui mêlent spot et apprentissage vont au-delà d'un simple rendez-vous. Elles s'imposent comme des canaux incontournables pour détecter de nouveaux talents, promouvoir l'éducation, et l'excellence. "Parce qu'à côté du sport, "il y a aussi la valorisation de nos savoir-faires, celles de nos valeurs culturelles et traditionnelles à travers le Festival culturel des peuples du Sud. Et parce que les ateliers de langue, avec l'apprentissage des langues locales telles que l'yipunu, le lumu et le vili, ainsi que l'anglais sont un espoir de mutualisation intellectuelle vivant."

Depuis les précédentes éditions, plusieurs familles ont déjà fait leur retour en province. Par cette nouvelle, le collectif poursuit son objectif d'incitation du retour aux sources des filles et fils de la province pour renouer davantage avec les valeurs culturelles et traditionnelles de leur terroir.

Ces retrouvailles sont et pour l'essentiel, l'expression du vivre ensemble, qui permet à tous ceux qui ont été très loin, qui n'ont pas pratiqué d'assister et de voir à travers des ateliers. "Montrer comment nos parents ont vécu au village. Comment est-ce qu'ils piègeaient, comment-ce qu'ils allaient à la plantation, comment est-ce qu'ils faisaient le panier, pourquoi le panier. Et effectivement ça va dans le même sens que l'atelier dapprentissage de la langue yipunu. Donc il y a ce festival qui resume le vivre ensemble", a soutenu Hans Magaya.

En terme d'innovations, on va noter que cette édition s'ouvre au genre féminin, avec une attention toute particulière porter au sport féminin à travers un mini-tournoi féminin de football et de volleyball. Il y a également, l'organisation des ateliers de formation pour les jeunes entraîneurs et les arbitres en collaboration avec la Fédération Gabonaise de Football, Fegafoot.

Autres innovations associées à ces retrouvailles, c'est la tombola qui permettra d'offrir aux participants, de nombreux lots parmi lesquels, des parcelles de terrains et un véhicule. Et la participation aux différentes compétitions est gratuite a déclaré le directeur technique du comité d'organisation d'Ibengunu ô Dimbu, Sosthēne Bounda.

Parmi ces activités sportives il y a l'athlétisme, qui se compose en plusieurs catégories, telles que caadets, minines et séniors.