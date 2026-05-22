Gabon: le Chef de l'Etat reçoit les Ambassadeurs de la République de Corée et de la République Italienne

Le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Brice Clotaire Olugui Nguema a accordé ce jour deux audiences diplomatiques à Son Excellence Shin Song Bum, Ambassadeur de la République de Corée près la République Gabonaise, ainsi qu'à Son Excellence Stefano Moscatelli, Ambassadeur de l'Italie près la République Gabonaise.

L'audience accordée au diplomate coréen intervenait dans le cadre de la fin de sa mission diplomatique au Gabon après trois années et quatre mois de service.

A cette occasion, l'Ambassadeur Shin Song Bum a exprimé sa profonde gratitude au Chef de l'Etat ainsi qu'aux autorités gabonaises pour l'accueil et l'accompagnement dont il a bénéficié durant son séjour.

Les échanges ont permis de saluer l'excellence des relations bilatérales entre Libreville et Séoul, marquées par une dynamique croissante de coopération économique, commerciale et technologique.

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Les deux parties ont réaffirmé leur volonté commune de renforcer davantage ce partenariat stratégique, notamment dans les domaines du transfert de technologies, de l'innovation et des investissements structurants, en cohérence avec la politique de diversification économique engagée par le Gabon.

Le diplomate coréen a également formulé le voeu de voir le Président de la République poursuivre son implication personnelle dans le développement de l'axe stratégique Séoul-Libreville, afin de consolider les acquis et garantir la continuité des projets de coopération en cours.

La seconde audience, le tour est revenu à l'Ambassadeur italien qui a remis au Chef de l'Etat une correspondance officielle de Giorgia Meloni, Présidente du Conseil des ministres italien, adressée au Président de la République.

Cette lettre traduit les remerciements des autorités italiennes pour la participation active du Gabon au Sommet Italie-Afrique tenu en février dernier, en Ethiopie ainsi que la volonté de Rome de renforcer davantage son partenariat avec Libreville.

Les échanges ont également porté sur la mise en oeuvre du « Plan Mattei », initiative stratégique portée par l'Italie pour bâtir une coopération renouvelée avec les pays africains.

Dans ce cadre, le Gabon a été identifié comme un partenaire prioritaire, illustrant la qualité des relations bilatérales et la crédibilité retrouvée de la diplomatie gabonaise sur la scène internationale.

Les deux parties ont souligné leur convergence de vues autour d'une coopération fondée sur le respect mutuel, le partenariat gagnant-gagnant et la promotion d'intérêts communs.

Les secteurs prioritaires identifiés concernent la souveraineté alimentaire, le développement des infrastructures routières, le désenclavement du territoire, l'accès aux ressources stratégiques ainsi que le soutien à l'industrialisation locale.

Ces échanges fructueux traduisent une accélération significative des relations entre le Gabon et l'Italie, illustrée par les rencontres régulières de haut niveau entre le Président de la République et la Première ministre italienne au cours des derniers mois.

A travers ces audiences, le Président de la République réaffirme sa volonté de promouvoir une diplomatie de souveraineté, pragmatique et orientée vers des résultats concrets, au service de l'attractivité économique du Gabon, du renforcement des partenariats stratégiques et du rayonnement international du pays.