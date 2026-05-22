Afrique: La Dominique réitère à Rabat son soutien à la souveraineté du Maroc sur son Sahara

22 Mai 2026
Gabonews (Libreville)
Par AMP

Le Commonwealth de la Dominique a réaffirmé, jeudi à Rabat, son soutien constant à l'intégrité territoriale et à la souveraineté du Maroc sur l'ensemble de son territoire, y compris la région du Sahara, consolidant ainsi la dynamique internationale favorable à la proposition marocaine d'autonomie.

Cette position a été exprimée par le ministre des Affaires étrangères du Commonwealth de la Dominique, Vince Henderson, lors d'un point de presse tenu à l'issue de ses entretiens avec le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita.

À cette occasion, le chef de la diplomatie dominiquaise a salué « le consensus international croissant » autour de l'initiative marocaine d'autonomie, mettant en avant la dynamique diplomatique impulsée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur d'un règlement politique de ce différend régional. M. Henderson a, dans ce cadre, réaffirmé « le plein soutien » de son pays au plan d'autonomie présenté par le Maroc, qu'il considère comme « l'unique solution crédible, sérieuse et réaliste » pour parvenir à une issue durable à la question du Sahara marocain.

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Le ministre dominiquais s'est également félicité de l'adoption de la Résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations Unies, adoptée en octobre dernier, estimant que celle-ci reconnaît clairement le plan d'autonomie marocain comme « la seule voie possible » pour résoudre ce dossier.

Cette nouvelle prise de position du Commonwealth de la Dominique s'inscrit dans un contexte marqué par un élargissement progressif des soutiens internationaux à l'initiative marocaine, notamment au sein des États africains, caribéens et de plusieurs partenaires internationaux.

Pour les observateurs, l'appui renouvelé de la Dominique illustre la consolidation du positionnement diplomatique du Maroc sur ce dossier, porté par une stratégie d'ouverture, de coopération Sud-Sud et de renforcement des partenariats avec les petits États insulaires et les pays des Caraïbes.

Les entretiens entre MM. Bourita et Henderson ont également permis d'aborder les perspectives de renforcement de la coopération bilatérale entre le Maroc et le Commonwealth de la Dominique dans plusieurs secteurs d'intérêt commun, ainsi que les questions régionales et internationales d'actualité.

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