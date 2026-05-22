Gabon: ENEF remercie le Président Oligui Nguema pour la remise en service d'un groupe électrogène de 320 KVA

L'École Nationale des Eaux et Forêts (ENEF) a exprimé sa profonde et sincère gratitude au Président de la République, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, pour son implication personnelle dans la mise en service d'un groupe électrogène de 320 kVA. Un geste qualifié de « fort et louable » par la direction de l'établissement, qui y voit le point de départ d'une transformation profonde et porteuse d'espoir pour l'école. Un groupe électrogène qui vient pallier l'épineux problème des délestages.

La Direction de l'Ecole Nationale des Eaux et Forêts a organisé ce jeudi 22 mai 2026, la cérémonie de restitution au Cap Estérias, dans la commune d'Akanda, au sein même de l'enceinte de l'établissement. Plusieurs personnalités ont pris part à l'événement aux côtés de l'administration, du corps enseignant et des étudiants.

Prenant la parole au nom de l'administration, le Dr Bruno Nkoumakali, Directeur de l'ENEF, a tenu à adresser ses remerciements au Chef de l'État pour ce don qui répond à un besoin urgent. Depuis plus d'une décennie, l'école fonctionnait dans des conditions difficiles : le groupe électrogène de l'ENEF avait cessé de fonctionner dès 2014.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pendant douze ans, les activités pédagogiques ont été régulièrement perturbées, les laboratoires paralysés, et le quotidien des apprenants comme du personnel alourdi par des coupures d'électricité à répétition.

Pour les étudiants et l'administration, cette remise en service marque la fin d'une longue attente. « Douze ans de patience, un jour de lumière », résument-ils.

Le nouveau groupe électrogène permettra de sécuriser l'alimentation électrique de l'école et d'assurer la continuité des enseignements, des travaux pratiques et des activités de recherche.