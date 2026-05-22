Sénégal: Les Nations unies se mobilisent pour contenir la propagation d'Ebola en Ouganda et au pays

Dakar — L'Organisation des Nations unies et des organisations humanitaires internationales continuent à déployer des fournitures médicales et des équipements d'urgence en Ouganda et en Ituri, province orientale de la République démocratique du Congo, suite à la résurgence de la maladie d'Ebola dans cette partie du continent africain.

"Depuis le 15 mai, la machine humanitaire onusienne tourne à plein régime. En seulement 72 heures, l'Organisation mondiale de la santé a fait parvenir 11,5 tonnes de fournitures médicales et d'équipements d'urgence depuis Kinshasa, mais aussi depuis ses plateformes régionales de Dakar et Nairobi", a rapporté Onu-info, le site d'information des Nations unies.

Dans les cargaisons figurent notamment des équipements de protection individuelle, des trousses médicales, des fournitures de laboratoire, des médicaments et des tentes destinées à la prise en charge des patients, détaille la source, signalant que des kits d'eau, d'assainissement et d'hygiène ont également été déployés afin de soutenir les dispositifs de prévention et de limiter la circulation du virus.

Le site d'information des Nations unies indique dans le même temps que les opérations de terrain s'intensifiaient dans les zones les plus exposées à la résurgence du virus.

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L'Organisation mondiale de la santé a déclaré mercredi avoir déployé des tentes d'isolement de 72 m² à l'Hôpital de Bunia, la capitale de la province orientale d'Ituri, en RDC.

Une intervention qu'elle juge vitale pour renforcer les capacités de prise en charge des cas suspects et consolider les mesures de prévention et de contrôle des infections, ont confirmé plusieurs sources.

L'agence sanitaire des Nations unies assure avoir déployé plus de 35 experts et secouristes, en collaboration avec le ministère congolais de la Santé, afin de renforcer les capacités opérationnelles sur le terrain.

Au-delà de l'appui médical et sanitaire, l'ensemble du dispositif onusien s'organise également sur le plan logistique pour accélérer la riposte sur le terrain.

La Mission de l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation en RDC (MONUSCO) a rapidement mobilisé sa flotte aérienne afin d'appuyer les autorités congolaises et les agences des Nations unies engagées dans la lutte contre cette maladie.

La mission onusienne a ainsi mis en place depuis dimanche un pont aérien pour acheminer le matériel médical d'urgence de l'OMS de Nairobi (Kenya) vers Bunia.

En seulement quatre jours, près de 30 tonnes d'équipements ont été acheminées vers Bunia, illustrant l'ampleur de la mobilisation logistique, ont indiqué des sources onusiennes.

Jeudi, le ministre congolais de la Santé, Samuel Kamba, a avancé un bilan de 159 décès et 622 cas de contamination probables au nouveau virus d'Ebola sévissant en République démocratique du Congo, principalement en Ituri, province orientale du pays.