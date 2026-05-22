Sénégal: Le directeur général de l'INPG insiste sur la formation des ressources humaines

Dakar — Le directeur général de l'Institut national du pétrole et du gaz (INPG) a insisté, jeudi, sur la formation des ressources humaines dans le cadre de l'exploitation des ressources pétrolières et gazières dont le regorge le Sénégal.

"Au Sénégal, on parle tout le temps des ressources pétrolières et gazières. Il faut d'abord former et valoriser nos ressources humaines. C'est pourquoi, nous avons réorienté la mission de l'INPG qui, à l'origine, ne formait que des experts. Maintenant on forme des experts, des ingénieurs, des ouvriers, des techniciens", a déclaré Dr Fall Mbaye.

L'INPG accueillait une délégation de Eiffage et le maire de Hann Bel-Air dans le cadre du renforcement de la coopération autour de la formation et de l'emploi des jeunes.

Le directeur de l'INPG a annoncé la mise en place d'un certificat international destiné aux jeunes qui vont travailler dans le réseau gazier.

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"Avec la souveraineté énergétique que nous voulons au Sénégal, il va falloir que ça soit vraiment des sociétés sénégalaises. Il faut que la population sénégalaise s'engage à investir dans ce projet", ajoute-t-il, évoquant le projet gazier Yakaar-Teranga, découvert au large de Cayar avec des réserves estimées à plus de 560 milliards de mètres cubes de gaz.

Pour sa part, Frédéric Bost, directeur de "Dakar Marine Link", un projet d'installation d'un câble électrique de forte puissance entre les sous-stations de Cap-de-Biche et de Bel-Air, est revenu sur l'impact de ce projet arrivé à terme après trois années de mise en oeuvre.

"Le projet s'arrête et on va quitter le Sénégal. C'est important que les jeunes, les gens qu'on a pu avoir avec nous, puissent continuer à se former et que ce savoir-faire qu'on leur a transmis reste et leur serve pour la suite de leur carrière", a t-il plaidé.

Il estime que c'est important que des instituts comme l'INPG puissent capitaliser ce qui a été fait durant les trois années de ce projet d'envergure, mené au Sénégal en collaboration avec la co-entreprise formée par "Enshore Subsea et Herbosch-Kiere", pour installer un câble sous-marin traversant la baie de Dakar.