Sénégal: Serigne Guèye Diop souligne les efforts du gouvernement pour réduire le coût de la vie

Dakar — Le ministre de l'Industrie et du Commerce , Serigne Guèye Diop, a insisté, vendredi, sur les efforts consentis par le gouvernement pour réduire le coût de la vie, soulignant que plusieurs mesures ont permis de générer des économies importantes au profit des ménages.

"Nous avons enregistré une baisse [des prix de l'ordre] de 158 milliards de francs CFA entre 2024 et avril 2025", a déclaré le ministre lors d'une séance de questions d'actualité à l'Assemblée nationale.

Il a indiqué que le gouvernement avait également procédé à des réductions de prix sur certains produits de consommation, "en ramenant par exemple certains produits de 450 à 400 francs CFA".

Selon Serigne Guèye Diop, les différentes mesures engagées ont permis d'obtenir "une réduction de 342 milliards de francs CFA", une nouvelle baisse des prix estimée à 34 milliards de francs CFA est projetée pour 2026.

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"Ainsi, sur les trois dernières années, le gouvernement a réalisé près de 690 milliards de francs CFA d'économies qui se sont retrouvés dans les poches des ménages, soulageant ainsi de nombreuses familles", a-t-il soutenu.

Le ministre de l'Industrie et du Commerce assure que l'exécutif entend poursuivre cette dynamique en fonction de l'évolution du marché international.

"Chaque fois que le marché international le permettra, nous poursuivrons les efforts de réduction des prix grâce aux mesures mises en place par le gouvernement", a-t-il affirmé.

Abordant la campagne agricole, Serigne Guèye Diop a signalé que des achats portant sur 230.000 tonnes ont été effectués, ce qui représente, selon lui, "une très forte progression par rapport à l'année précédente".

Il a précisé que cette opération correspond à près de 12 milliards de francs CFA susceptibles de bénéficier aux populations.

Le ministre a également évoqué la situation de la SONACOS, annonçant des mesures destinées à renforcer les performances de cette société afin d'accroître la production d'huile et d'accompagner la transformation de produits agricoles tels que la pomme de terre et l'oignon.

Concernant la Tabaski, il assure que le marché est bien approvisionné.

Sur cet élan, il a également rassuré concernant l'amélioration des prix sur le marché, indiquant que "le sac d'oignon est à 4500 francs CFA, tandis que celui de pommes de terre est à 6500 francs CFA", tout en signalant la mise en place de mesures de stockage pour mieux réguler l'approvisionnement du marché national.