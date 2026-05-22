Sénégal: Fatick - De nouvelles orientations pour renforcer la prévention des risques sanitaires liés aux vagues de chaleur

22 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Fatick — Le gouverneur de la région de Fatick, Ngoné Cissé, a donné de nouvelles orientations pour redynamiser le comité régional climat-santé, en vue de renforcer la prévention des risques sanitaires liés aux vagues de chaleur dans le cadre du projet SSACH (Renforcer la résilience du système de santé face aux impacts du changement climatique au Sénégal).

L'autorité administrative a mis en place un comité restreint visant à redéfinir les missions du projet et proposer, aux termes des travaux, un plan d'action, sous la conduite du directeur régional de la Santé de Fatick, docteur Assane Ndiaye.

Le gouverneur de Fatick présidait jeudi une rencontre sur le renforcement du dispositif du comité régional climat-santé par l'amélioration de la diffusion des alertes et l'implication des communautés.

Le projet SSACH a été mis en place en 2023 par l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM), en collaboration avec la NOAA (météo américaine), le Centre de suivi écologique (CSE), le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et d'autres partenaires tels que la Croix-Rouge.

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Son objectif consiste à renforcer la prévention des risques sanitaires liés aux vagues de chaleur, à travers l'utilisation de l'information climatique et des systèmes d'alerte précoce.

Le projet SSACH (Renforcer la résilience du système de santé face aux impacts du changement climatique au Sénégal) entame le déroulement de son programme dans les zones pilotes dont Fatick.

Il a pour ambition d'institutionnaliser la coordination climat-santé avec la création d'une unité climat-santé au sein du ministère de la Santé et le déploiement d'un système d'alerte précoce multirisques dans six régions pilotes (Fatick, Kaolack, Dakar, Ziguinchor, Saint-Louis et Tambacounda).

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